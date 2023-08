Reacciones a la 'no dimisión' de Rubiales: de Yolanda Díaz pidiendo al Gobierno actuar a un "decepcionado" Borja Iglesias

La rueda de prensa de Luis Rubiales, en la que ha dado la sorpresa de negarse a dimitir tras el polémico beso a la jugadora Jenni Hermoso en el Mundial de fútbol femenino, no ha dejado indiferente a nadie.

Una de las primeras en pronunciarse ha sido la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, quien ha afirmado que "el Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes", después de que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, haya asegurado que "se está ejecutando un asesinato social" ante su persona y que no va a dimitir de su cargo.

"Lo que hemos visto hoy en la Asamblea de la Federación es inaceptable. El Gobierno debe actuar y tomar medidas urgentes: se acabó la impunidad para las acciones machistas. Rubiales no puede seguir en el cargo", ha manifestado la ministra en sus redes sociales tras las explicaciones ofrecidas por Rubiales durante la Asamblea General Extraordinaria de la RFEF.

Previamente, Díaz había afirmado que Rubiales "sigue sin saber dónde está ni lo que ha hecho" y ha subrayado, además, que "no está a la altura" y que "debe dimitir ya y ahorrarnos el bochorno".

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, anunció este viernes que se defenderá "en los juzgados" de las acusaciones de machismo recibidas en los últimos días por parte de Yolanda Díaz, así como de la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, tras haber besado sin permiso a la jugadora Jenni Hermoso.

Tras el discurso de Rubiales, Montero se ha manifestado también en la misma línea que Díaz, y ha pedido los "esfuerzos de toda la sociedad para un cambio legal, social y cultural" para condenar este tipo de actitudes. "El silencio no ha funcionado y tampoco funcionará desacreditar a la víctima", ha enfatizado la ministra en funciones.

Tebas contraataca

Por alusiones, ha respondido también a las acusaciones en su contra vertidas por Luis Rubiales el presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmando que la lista de "mujeres y hombres agraviados" por el propio Rubiales es "demasiado grande" y que esto "debe parar", tras conocerse que el máximo mandatario federativo no dimitirá. "El truco burdo victimista de Rubiales es ridículo", ha dicho el presidente de LaLiga.

"Vergüenza ajena"

"Vergüenza ajena" ha manifestado sentir el portero español Iker Casillas, quien ha manifestado también su indignación en redes sociales, tras la 'no dimisión' de Rubiales. "Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas. ¡De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero…", ha comentado.

Tendríamos que estar estos 5 días hablando de nuestras chicas! De la alegría que nos dieron a todos! De presumir de un título que no teníamos en el fútbol femenino pero… — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 25, 2023

En el mundo del fútbol, han sido varias las voces masculinas que se han manifestado tras la rueda de prensa de Rubiales, quien ha acusado a los medios y a parte de la sociedad de protagonizar una "cacería" en su contra.

"Estoy triste y decepcionado. Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera", ha publicado en su cuenta de Twitter el exdelantero del Real Zaragoza Borja Iglesias.

Estoy triste y decepcionado.



Como futbolista y como persona no me siento representado por lo que ha pasado hoy en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

Por su parte, el futbolista del Betis Héctor Bellerín ha cargado duramente contra Rubiales, a quien acusa de "narsicista" por negarse a dimitir y reconocer "un error". "Es capaz de mentir, manipular la verdad y convertir a la víctima en culpable con tal de mantener su poder sobre los demas", ha dicho en su cuenta de Instagram.

Héctor Bellerín carga contra Rubiales. H. A.

Alexia Putellas: "Contigo, compañera"

También la futbolista catalana Alexia Putellas ha manifestado su rechazo a las declaraciones hechas por el presidente de la RFEF este viernes, Luis Rubiales, quien se ha negado a dimitir y ha manifestado que el beso fue "consentido" por la jugadora Jenni Hermoso. Putellas, indignada por estas palabras, ha comentado en su cuenta de Twitter: "Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera".