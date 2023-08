El rendimiento de los universitarios vuelve a los niveles prepandemia y baja el abandono

El rendimiento académico del estudiantado universitario se ha situado en niveles similares a los de antes de la covid-19 tras los descensos de los dos últimos años, según los últimos datos que acaba de publicar el Ministerio de Universidades en su web.

Así, el rendimiento medio de los alumnos de Grado (número de créditos superados entre el número de créditos matriculados) en el curso 2021-2022 baja hasta el 77,4 %, lo que supone más de siete puntos respecto a los dos cursos anteriores y colocándose en cotas prepandemia.

No obstante, la mayor variación se presenta en las públicas no presenciales, en las que la tasa de rendimiento desciende casi 20 puntos desde el curso 2020-21, mientras que las no presenciales de las privadas regresan a niveles más parecidos a los de antes de la pandemia.

La suspensión de la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas del sistema a finales del curso 2019-2020, manteniendo las actividades "online", supuso una situación excepcional y se optó por flexibilizar las normas de evaluación y promoción.

De acuerdo con los datos del Ministerio de Joan Subirats, la tasa de rendimiento continúa siendo superior en las universidades privadas. En las presenciales privadas alcanza el 87 % por un 78,3 % en las públicas, observándose en ambos tipos un descenso en los dos últimos años.

Rendimiento en grado por tipo y modalidad de la universidad

En Grado, en el curso 2021-2022, el 12,4% de los créditos matriculados lo son en segunda o sucesivas matrículas, cifra que ha descendido dos puntos porcentuales sobre el curso pasado.

Los ámbitos de ingeniería, industria y construcción, agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y veterinaria e informática son los que tienen mayor porcentaje de créditos matriculados más de una vez, lo que implica menores tasas de idoneidad y graduación en estos ámbitos.

Por el contrario, en educación y salud y servicios sociales tienen un menor porcentaje de créditos matriculados más de una vez.

Por otro lado, la tasa de abandono del Sistema Universitario Español (SUE) alcanzó el 11,7% entre los alumnos de nuevo ingreso en Grado del curso 2019-2020, reduciéndose hasta el 7% en universidades presenciales.

En el curso 2021-2022 el número de matriculados en Grado alcanzó los 1.333.567 estudiantes, el 80,9% en universidades públicas.

En los centros presenciales, el abandono es más frecuente en hombres que en mujeres en todos los ámbitos de estudio, oscilando en varones entre el 13,4% de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y veterinaria y el 4,6% de salud y servicios sociales.

En la tasa de abandono en universidades presenciales, realizando un seguimiento después de tres años por comunidades autónomas, se observan notables variaciones entre los mayores niveles de Canarias (20,5%) y de Baleares (20,4%), el 13 % en Aragón, y los más reducidos de Madrid (10,8%), País Vasco (11,8%) y Extremadura (11,9%).