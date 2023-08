Sánchez ofrece diálogo dentro de la Constitución frente a las propuestas de amnistía

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ofrecido dialogar dentro del marco de la Constitución ante la petición de los independentistas de una amnistía en Cataluña como condición para apoyar su investidura.

"El diálogo es el método y la Constitución es el marco", ha afirmado el también secretario general del PSOE en rueda de prensa desde la Moncloa tras asistir a la ronda de consultas de Felipe VI para proponer un candidato a la investidura.

Sánchez ha evitado responder a la pregunta de si la amnistía que le piden ERC y Junts per Catalunya (JxCat) entra dentro de la Constitución: "No me corresponde a mí decir qué es o no constitucional, afortunadamente tenemos al Tribunal Constitucional para dirimir esas cuestiones".

Tras subrayar que ha sido el trabajo de su Gobierno de coalición lo que ha permitido normalizar y estabilizar la situación en Cataluña, ha asegurado que el PSOE seguirá actuando con "coherencia" y diálogo, siempre dentro de la Constitución.

Vista la situación hoy en Cataluña y los resultados electorales del pasado 23 de julio, para Sánchez es "evidente que la sociedad catalana apuesta por el respeto y la convivencia".

Además, el candidato socialista ha presumido de que su partido reconoce la legitimidad tanto de JxCat como de ERC -cada uno con siete diputados en el Congreso- y puede hablar con todas las fuerzas políticas salvo una, en alusión a Vox.

Por contra, ha advertido que el PP de Alberto Núñez Feijóo solo puede hablar con la formación de Santiago Abascal.

"Y esta yo creo que también es una de las principales virtudes de la política que estamos practicando, que es la del diálogo y la convivencia", ha zanjado.