Puigdemont avisa de que es un error pensar que JxCat "ha vuelto al redil"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha advertido este viernes que es un error pensar que JxCat "ha vuelto al redil" tras pactar con el PSOE la Presidencia del Congreso de los Diputados.

La expresidenta de Baleares y diputada del PSOE, Francina Armengol, fue elegida el jueves presidenta del Congreso con el apoyo de 178 diputados, superando así la mayoría absoluta necesaria en primera vuelta gracias a los votos de Junts y del resto de socios parlamentarios de Pedro Sánchez, entre ellos ERC.

"Mientras no han tenido necesidad de JxCat, los de allí y los de aquí no han tenido ningún interés en conocer qué era ni qué pensaba, y se han contentado con la caricatura debidamente alimentada por sus amplios círculos de influencia mediática", ha apuntado el expresidente en un mensaje en su cuenta de la red social X (antes Twitter), donde ha añadido que la realidad "no es exactamente como la habían pintado".

Para Puigdemont, la narrativa construida sobre JxCat "no era correcta" y como prueba de ello ha situado los pactos alcanzados esta semana.

"La conclusión a la que llegan a partir de aquí no pasa, ni por un segundo, por pensar que quizás la narrativa construida sobre Junts no era correcta y que han vivido en el error todos estos años -probablemente su arrogancia se lo impide-, sino que JxCat ha vuelto al redil, que Junts ha entendido de qué va esto de la política y ahora es diferente. Si esto les hace felices, que lo disfruten", ha espetado.