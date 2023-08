Un preso que se declaró mujer deja embarazada a otra interna en la cárcel

Ingresó en la cárcel de Fontcalent (Alicante) como hombre y, una vez entre rejas, mientras cumplía condena, declaró que se sentía mujer y solicitó su traslado al módulo femenino, petición que le fue concedida.

La reclusa transexual, de origen búlgaro, cuenta con numerosos antecedentes por robos y delitos contra la salud pública y ya había estado presa en Fontcalent en ocasiones anteriores, aunque siempre como hombre. Así fue hasta que hace unos meses manifestó que quería cambiar de género porque se sentía mujer (de tendencia sexual lesbiana) y fue trasladada al módulo femenino. Fue ahí donde dejó embarazada a una de sus compañeras, por lo que la dirección de la cárcel decidió devolverla al pabellón masculino, según fuentes sindicales citadas por ‘El Mundo’. La interna embarazada, de nacionalidad española, se planteó interrumpir la gestación, pero finalmente sigue adelante con el embarazo en prisión. Los hechos se produjeron en "enero o febrero", justo antes de que entrase en vigor la conocida como Ley Trans (2 de marzo).

En las cárceles españolas, sin embargo, las cuestiones que afectan a las personas transexuales se regulan desde 2006 por la instrucción 7/2006 de Integración Penitenciaria de Personas Transexuales. "La norma recoge que, independientemente de si ha habido un cambio registral o no, cuando una persona se percibe de un sexo distinto al que indican sus atributos físicos debe pasar por un estudio psicológico para ver a que módulo se le destina, aunque no haya iniciado el proceso de cambio de sexo, se esté hormonando o no. Pero con la Ley, esta instrucción ha decaído", explican las fuentes.