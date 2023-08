El mundo de la política reacciona al adiós de Espinosa de los Monteros

Horas después de que se hiciese pública la noticia del adiós de Iván Espinosa de los Monteros, hasta ahora portavoz de Vox, el mundo de la política ha reaccionado a una noticia que llega tras los malos resultados cosechados por el partido en las elecciones generales.

El secretario general de la formación, Ortega Smith, ha sido de los primeros en lamentar "las razones" que han provocado la marcha del diputado electo y en mostrar su apoyo a Espinosa de los Monteros. "Tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo", escribía en su cuenta de Twitter.

Querido compañero y amigo @ivanedlm, siento mucho tu dimisión y mucho más las razones que la provocan. Has luchado sin descanso desde la fundación de VOX con lealtad, con generosidad y con sacrificio. Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una… https://t.co/GpbYufXRZp — Javier Ortega Smith (@Ortega_Smith) August 8, 2023

La exdiputada de Vox, Macarena Olona, que también abandonó su carrera política hace poco más de un año "por motivos de salud" ha publicado un llamativo tuit advirtiendo de que no tolerará ataques de la formación contra el que ha sido su compañero durante muchos años. "El silencio que he mantenido por mi no lo mantendré si el acoso lo sufre él", denunciaba Olona. "Porque en la salida todo son buenas palabras. El acoso organizado llega después". La actual dirigente de su propio partido político, Caminando Juntos, también ha aludido en el mismo mensaje a la pérdida de 19 diputados que ha tenido Vox en las elecciones del 23J. "Recordadlo cuando estéis descorchando la botella: 19", sentenciaba.

Hoy sólo diré algo. El silencio que he mantenido por mi no lo mantendré si el acoso lo sufre él. Porque en la salida todo son buenas palabras. El acoso organizado llega después. Recordadlo cuando estéis descorchando la botella: 19. https://t.co/tkA4jz7feH pic.twitter.com/IOvHk0gSb7 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) August 8, 2023

Desde su marcha de Vox, Olona ha acusado en diferentes ocasiones a su expartido de haber "activado" un "linchamiento" contra ella.

La cúpula del partido también ha utilizado las redes sociales para despedirse de Espinosa de los Monteros. "Hoy se despide un amigo, compañero y patriota", expresaba el vicepresidente primero de la formación, Jorge Buxadé. "Gracias y toda la suerte, Iván".

"Estoy convencido de que, pese a nuestra gloriosa historia común, los mejores días de España quedan por delante"



Hoy se despide un amigo, compañero y patriota, voz de las convicciones de millones de españoles durante estos años.



Gracias y toda la suerte, Iván.… — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) August 8, 2023

Aunque, sin lugar a dudas, una de las reacciones más esperadas ha sido la de Santiago Abascal, presidente del partido, quien también ha lamentado la marcha de Espinosa de los Monteros a través de Twitter con un tono nostálgico. "Con todo lo que hemos pasado juntos... tengo el convencimiento de que lo mejor está por venir, y que participarás muy activamente en ello", manifestaba el líder de Vox, quien también ha aprovechado para agradecer su "entrega", despidiéndose con un "hasta pronto".

Abascal también ha tenido un reconocimiento durante la rueda de prensa en la que el portavoz de Vox ha hecho pública la noticia de su marcha. "Sin él, esta aventura habría sido imposible", ha declarado Espinosa de los Monteros junto a su deseo de verlo "más pronto que tarde" como presidente del Gobierno.