Feijóo intentará la investidura pese a la "dificultad numérica" y el PSOE da por hecho el pacto con Junts

La cuenta atrás del proceso administrativo para investir a un nuevo presidente del Gobierno se puso en marcha este mismo lunes, un día después de los comicios generales. Pese a no tener por el momento aliados suficientes para conformar una mayoría, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y ganador de las elecciones generales, se someterá al debate de investidura si así se lo pide el rey Felipe VI, que es el encargado de proponer un candidato a la Presidencia del Gobierno. Al mismo tiempo, el PSOE da por hecho que habrá pacto con Junts y con el resto de partidos progresistas para investir a Pedro Sánchez.

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones a los periodistas desde el Congreso, ha subrayado que Feijóo tiene la "responsabilidad" de "afrontar una investidura" a pesar de la "dificultad numérica" para conformar una mayoría.

De investidura también hablan los socialistas, que señalan que van a hablar con los grupos "con calma" y a "negociar adecuadamente" para investir a Sánchez como presidente del Gobierno tras las generales del pasado domingo, y dan por sentado que lo lograrán, ya que se muestran muy confiados en que no habrá una repetición electoral y en que la legislatura avanzará con un gobierno liderado por el PSOE.

Fuentes de la cúpula liderada por Pedro Sánchez sostienen que intentarán ir "con los apoyos" a la ronda de contactos con el Rey Felipe VI.

Lo que está claro es que ambos ven posible la conformación de un gobierno. Si bien es cierto que el PP no cuenta con suficientes apoyos tras la negativa del PNV a negociar su investidura, el bloque liderado por Pedro Sánchez depende de JxCat.

Como Feijóo hizo ya durante la noche electoral, Gamarra ha pedido que el PSOE y el presiente del Gobierno en funciones, al que recuerda que ha perdido, no bloqueen un gobierno del PP. La secretaria general del PP ha explicado que su partido no está hablando con diputados "individuales" del PSOE, sino que Sánchez y Feijóo acordaron contactar una vez finalizado el recuento del voto CERA (españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero). No obstante, desde Ferraz aseguran que Sánchez será investido presidente aunque el PSOE pierda algún escaño tras la contabilización del voto CERA.

Por otra parte, el PSOE duda de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intente ir a una investidura ya que sería "ponerse demasiado en evidencia", y cree que ahora "está intentando aparentar que tiene probabilidades para no precipitar su caída", porque a su juicio "está tocado de muerte". Pero para los populares solo hay dos alternativas: un gobierno de Feijóo y un bloqueo, que podría tomar la forma bien de una repetición electoral bien de una alianza de Pedro Sánchez con "20 partidos" y que dependería además de un "prófugo de la justicia", el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

El PP rechaza que la suma de PSOE (122) con sus socios (31 de Sumar, 7 de ERC, 6 de EH Bildu, 5 de PNV y 1 de BNG), que dependería de la abstención de Junts para sumar más síes, no es un escenario "asumible" porque implicaría que los socialistas pactasen con quienes piden amnistía y un referéndum de autodeterminación.

"Estamos cambiando la capital de España de Madrid a Waterloo", ha denunciado Gamarra en alusión al hipotético pacto del PSOE con JxCat, ante el que advierte que "no se negocia y se pacta un Gobierno con quien quiere la ruptura de España".

No obstante, desde la cúpula socialista dejan claro que el PSOE no permitirá que haya una amnistía y un referéndum en Cataluña, como pide Junts, aunque están dispuestos a estudiar otros asuntos.