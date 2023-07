El juez acuerda seguir investigando el asesinato de Miguel Ángel Blanco pendiente de interrogar a tres exjefes de ETA

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado prorrogar seis meses más la investigación relativa al secuestro y posterior asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco recordando que todavía está pendiente de interrogar a los exjefes de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto', José Javier Arizcuren, alias 'Kantauri' e Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'.

En un auto de este mismo lunes, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 acuerda prolongar la instrucción hasta al menos el próximo 11 de febrero "a fin de esclarecer la presunta participación en el asesinato y secuestro" del concejal 'popular' en Ermua de los mencionados dirigentes de la banda.

En este contexto, el instructor ha recordado que todavía no ha escuchado a 'Anboto' porque se acogió al principio de especialidad, recordando que no fue entregada por Francia por estos hechos. Así las cosas, el juez todavía se encuentra "a la espera de que las autoridades francesas recaben el consentimiento" para proceder a su interrogatorio.

"Idéntica situación sucede con 'Kantauri', quien se acogió al principio de especialidad y cuya declaración como investigado en esta causa se ha interesado de las autoridades francesas", añade el magistrado.

Además, el juez explica que la Sala de lo Penal señaló que no ha lugar a declarar la prescripción de los hechos para 'Iñaki de Rentería' en este momento procesal. "En consecuencia, Gracia Arregui conserva la condición de investigado y recientemente se le ha citado a declarar en esta causa bajo dicho estatuto procesal", recuerda.

El magistrado asevera que "estos tres aspectos resultan esenciales, toda vez que si no se prorrogase la instrucción ello podría cercenar el derecho de defensa de los investigados que aún no han declarado, puesto que, a resultas de sus deposiciones, sería dable que sus defensas interesasen la práctica de ulteriores diligencias de investigación, o que las acusaciones solicitasen nuevas líneas de instrucción, lo que no sería posible si se estima que no ha lugar a acordar la prórroga".

"De este modo, para garantizar el derecho de defensa de los investigados y la igualdad de armas entre todas las partes, y puesto que resta por practicarse una amplia variedad de diligencias de instrucción, procede acceder a lo peticionado por las partes solicitantes", concluye.

La reapertura de las pesquisas

Fue en marzo de 2022 cuando el juez García Castellón acordó reabrir la investigación sobre el asesinato del concejal del Partido Popular después de admitir a trámite una querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ).

En su escrito, la asociación dirigía su acusación contra los jefes de la banda en el momento de los hechos: José Javier Arizcuren Ruiz, alias 'Kantauri; Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Ihaki de Rentería'; Juan Carlos Iglesias Chouzas'Gadafi; Asier Oyarzabal, alias 'Baltza'; María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'; Miguel Albisu Iriarte,'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea 'Willy; Jokin Echevarria y Carlos Ibarguren 'Nervios'.

Cabe recordar que, en el caso del asesinato de Blanco, la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional ya condenó en 2006 a 50 años de cárcel al exdirigente etarra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote, y a su compañera sentimental y miembro de ETA Irantzu Gallastegui Sodupe, 'Amaia', como autores materiales.