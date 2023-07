"Feliz día del perro": el PSOE y Pedro Sánchez bromean con el meme de "Perro Sanxe" en el último día de campaña

Este próximo domingo 23 de julio se celebran las elecciones generales, en las que todo puede pasar. Antes de la jornada de reflexión del sábado, los partidos políticos apuran las últimas horas de campaña y preparan los finales de actos electorales. Además, este viernes 21 de julio es el día mundial del perro, algo que ciertas formaciones han querido aprovechar. Por ello, desde la cuenta oficial del PSOE han decidido apoderarse del famoso meme de "Perro Sanxe".

"Feliz #DíaMundialdelPerro", es el mensaje que ha publicado el perfil oficial del partido socialista en Twitter. Un tuit que a los minutos se ha hecho viral convirtiendo "CM del PSOE" en tendencia nacional de esa red social. La publicación cuenta ya con cerca de cinco millones de reproducciones y 75.000 'me gusta'.

No ha habido nadie que no haya querido comentar la imagen. Y es que muchos no han podido "creerse" lo que está pasando: "Estoy llorando", escribe un usuario en un tuit recogido por '20 Minutos'.

Pero el partido no ha sido el único que ha querido sorprender con esta fecha. Pedro Sánchez también ha tirado de humor utilizando no solo una foto con sus mascotas, sino la canción de Rigoberta Bandini, 'Perra'.

Un movimiento que no ha pasado desapercibido y que ha sido muy comentado en redes sociales. De la misma manera que el responsable de la cuenta del PSOE, la frase "felicidades Perro" también se ha colado entre los mensajes más repetidos.

El propio presidente ha admitido en más de una entrevista reciente que el apodo de 'Perro Sánchez', en un principio creado por la derecha como una burla, es uno de sus favoritos, porque se ha llegado a darle la vuelta y convertirse en un meme gracioso, el cual ahora luce con humor en redes sociales. En el podcast de 'La pija y la quinqui', al que acudió hace unos días, admitía que le hacía mucha gracia la imagen del perro con su nombre.