El vídeo viral de Yolanda Díaz y la plancha, protagonista de las reacciones al debate

El debate electoral a tres entre los candidatos de los partidos PSOE (Pedro Sánchez), Sumar (Yolanda Díaz) y Vox (Santiago Abascal) tuvo lugar este miércoles y fue visto por más de cuatro millones de espectadores en las distintas plataformas de RTVE. Los líderes de las principales formaciones que buscan la presidencia del Gobierno se vieron las caras a excepción del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El enfrentamiento dialéctico entre el líder de Vox y la candidata de Sumar protagonizó buena parte de la noche. Pero, Yolanda Díaz, fue también protagonista del día en redes sociales por una entrevista y un vídeo publicado por un medio español en el que explicó y mostró que le encanta planchar. "Me relaja" aseguró poco después de mostrar en una escena casera en la que se muestra muy familiar, planchando mientras habla de su hija y de las "dos horas" que duerme durante la campaña electoral.

La candidata de Sumar añadió que es muy nerviosa. "Me paso horas, casi todos los días, planchando. Cuando llego de trabajar me concentra, me fijo en un punto y plancho", añadió asegurando que plancha su ropa y la de todo el mundo.

Sin embargo, las redes sociales mostraron que, la escena hogareña tiene un pequeño fallo: la habitación en la que plancha la vicepresidenta del Gobierno en funciones cuenta con un dispensador de gel hidro alcohólico lo que ha hecho plantearse en redes sociales si se grabó en casa de la candidata o en una oficina.

Lo de dormir dos horas en campaña y planchar porque relaja, chirría.



Ver el mando del aire acondicionado industrial y un dispensador en la pared mientras plancha Yolanda Díaz, tampoco ayuda. pic.twitter.com/G2OJawBV4y — Celia López (@celialopezp) July 19, 2023

Las redes se acordaron de la plancha durante el debate

El vídeo de la plancha de Yolanda Díaz fue recordado por muchos en las redes sociales durante el debate de RTVE, en algunas ocasiones criticando lo "postizo" de la escenografía y en otras apoyando el feminismo que abandera la líder de Sumar. El los sucesivos enfrentamientos con Santiago Abascal, Díaz destacó sus políticas en apoyo de las mujeres y en los seguidores del debate en Twitter no dudaron en colar la plancha en muchos de sus comentarios.

Irene, has ganado el debate,el feminismo ha estado en el centro y fue defendido por una señora que está orgullosa de hacer la plancha y las labores domésticas cada día pic.twitter.com/Y7I2fpYQeA — CotyLila (@CotyLila) July 19, 2023

"¿Verdad Yolanda?" y "Sí Pedro"

Durante el debate, también destacaron en redes sociales la buena sintonía entre el presidente y la vicepresidenta en funciones. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz se dieron la palabra con frases como: "¿Verdad Yolanda?", "Yolanda y yo", "Como dice la vicepresidenta...", "Sí Pedro", "Como dice Pedro". Coletillas como éstas que se han sucedido evidenciando la confrontación con el líder de la ultraderecha y máximo responsable de Vox, Santiago Abascal