Sánchez asegura que no habrá autodeterminación y replica a Rufián que pidió amnistía y tuvo indulto "condicionado"

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha rechazado que en la próxima legislatura se vaya a producir un referéndum de autodeterminación en Cataluña y Euskadi, a pesar de que sus socios parlamentarios ERC y Bildu están señalando que exigirán avances en este sentido, para apoyar al PSOE en una hipotética investidura.

Además ha replicado al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián -que había afirmado que obligaron al PSOE a conceder los indultos a los líderes independentistas condenados por el procès- al señalar que ERC pedía un amnistía y solamente logró un indulto "condicionado".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Sánchez ha sido cuestionado por las declaraciones de dirigentes de ERC y Bildu que aseguran que "subirán el precio" para apoyar a Sánchez en una futura investidura, si le dan los números después de las elecciones generales, en las que hablan abiertamente de discutir sobre autodeterminación.

Así, al ser preguntado sobre si en la próxima legislatura, si él gobierna, se va a llevar a cabo un referéndum de autodeterminación Sánchez lo ha negado tajantemente. "Por supuesto que no", ha indicado, explicando que no lo ha habido en estos últimos cinco años que ha pasado en La Moncloa.

Además ha reprochado que cuando se han producido referéndums ilegales en España ha sido mientras gobernaba el PP, en referencia a la consulta ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña y no con el PSOE.

El independentismo, movimiento del siglo XIX

Sánchez considera que las declaraciones de Rufián se explican por que los partidos están en plena campaña electoral. "Entiendo que estamos en campaña que tienen que decir estas cosas pero el independentismo pedía la amnistía, pide el referéndum de autodeterminación y no han tenido la amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y no lo habrá", ha señalado.

Así, ha explicado que esta consulta no se producirá en primer lugar "por convicción personal y política" y además porque la Constitución española, al igual que todas las Cartas Magnas del mundo, según ha indicado, no reconoce el derecho a la segregación de un territorio.

Considera por tanto, que el independentismo es un movimiento político que, aunque existe en la actualidad tiene su lógica en la realidad del siglo XIX o el XX "pero desde luego no en el XXI", ha indicado porque la sociedad se enfrenta a desafíos globales que necesitan respuestas comunes, "más a escala europea que nacional", ha indicado.

Partido de la guerra

Por otro lado, Sánchez ha sido cuestionado sobre la relación entre socios del Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, a lo largo de la legislatura y cuál es el error más grave que han cometido, que no se puede volver a repetir.

Piensa que han sido más "las formas" y que a veces ha habido "decibelios de más" en los debates internos de la coalición. Sin embargo han encontrado un punto en el que prima la colaboración y la cooperación a pesar de que son formaciones políticas distintas.

En este sentido también ha destacado como momento especialmente desagradable cuando los morados calificaron al PSOE como "partido de la guerra". "Eso fue un tema que a mí no me gustó" se ha quejado. En todo caso ha indicado que ha tratado de garantizar la estabilidad al mantener el Gobierno.