Guía contra los bulos de cara a las elecciones generales del 23-J

Los españoles tienen una cita con las urnas el 23 de julio para elegir a los que serán sus representantes en las Cortes durante los próximos cuatro años. Como ha ocurrido con otros comicios, las elecciones generales del 23-J se han convertido en un blanco de bulos, un acompañante habitual de los períodos electorales.

Poco después de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral el pasado 29 de mayo, comenzaron a circular las primeras desinformaciones relacionadas con los comicios. Algunos de ellos han vuelto a poner el foco en temas recurrentes, como lo son los procesos de recuento y voto por correo. Otros de ellos han estado relacionados directamente con algunos de los protagonistas de las próximas elecciones generales.

En este artículo brindamos una serie de consejos para la detección de bulos, además de un recopilatorio de las desinformaciones que han circulado de cara a las elecciones del 23-J.

Cómo detectar desinformación electoral con vistas a las elecciones generales

En períodos electorales es frecuente encontrarse con contenidos virales en redes sociales que están relacionados con los candidatos, los procesos de votación o novedades que pueden traer consigo los próximos comicios —como la presentación de nuevas formaciones políticas. En estos casos, es aún más importante prestar atención a ciertos detalles, pues es muy fácil convertirse en víctima de la desinformación.

Para evitar caer en los bulos el próximo 23-J y detectarlos a tiempo, algunas de las pautas a seguir son:

Consultar los perfiles oficiales: es frecuente encontrar cuentas que suplantan la identidad de candidatos o partidos para compartir declaraciones falsas que nunca han sido pronunciadas o publicadas por ellos.

Comprobar las fuentes: desconfiar de aquellos contenidos que carezcan de fuentes y cuya procedencia no esté clara o que sean difundidos por perfiles anónimos, como los audios o cadenas virales. Organismos como la Junta Electoral Central (JEC) son los encargados de emitir comunicaciones sobre cualquier novedad relacionada con el proceso electoral.

Prestar atención a la fecha de publicación: al haberse convocado las elecciones del 23-J inmediatamente después de celebrarse las autonómicas y municipales, es fácil encontrar contenidos —artículos, imágenes y declaraciones— compartidos como actuales, pero cuyo contexto pertenece a otros comicios (también de años anteriores).

Asegurarse de que el titular vaya en línea con el resto del artículo: una de las tácticas frecuentes de la desinformación es colocar un titular sensacionalista que genere dudas y desconfianza. En estos casos, puede que el texto del artículo no coincida exactamente con la idea expuesta en el titular o matice parte de la información.

Buscar el contenido en otros medios de comunicación fiables: algo que puede dar pistas sobre la veracidad de un contenido es que esta misma información haya sido publicada por más de un medio de comunicación o fuente fiable. Si ese contenido solo circula a través de publicaciones en redes sociales, hay razones para sospechar.

Asimismo, siempre se puede hacer una consulta a través del servicio de verificación de WhatsApp de Newtral u otros medios de verificación para verificar cualquier contenido.

Recuento, escrutinio y voto por correo: los bulos que vuelven a circular de cara a las elecciones del 23-J

Uno de los blancos recurrentes de la desinformación electoral es el proceso de recuento y escrutinio. Desde hace años se repiten los mensajes que acusan al Gobierno central de “controlar” a la empresa Indra que se encarga de “contar los votos”, pero esto es falso. La empresa, que ofrece sus servicios de manera habitual pero no en todas las elecciones, ha recalcado que su software no se encarga de contar los votos, sino del procesamiento y transmisión de los datos del recuento, elaborado por las personas designadas por la administración. Así lo detalla también el contrato a la empresa, que especifica que Indra se encarga de proporcionar servicios informáticos para “llevar a cabo la obtención del escrutinio provisional y su difusión”. Además, la ley electoral marca cómo se lleva a cabo el recuento de votos.

Indra no cuenta los votos, es un proceso manual que hacen las mesas electorales

Este es un proceso manual llevado a cabo por los miembros de las mesas electorales y que comienza a las 20:00, cuando se cierran las urnas. El presidente de la mesa es el encargado de sacar los sobres de las urnas y leer en voz alta la candidatura, para que los vocales, interventores y apoderados puedan anotar el resultado.

Posteriormente, los votos son custodiados por la Junta Electoral correspondiente, donde se lleva a cabo el escrutinio general: un acto “único y público” que se celebra el quinto día después de las elecciones y no puede terminar más tarde del octavo, como establece la ley electoral. De cara a los comicios del 23-J, el plazo para celebrar el escrutinio general es del 28 al 31 de julio.

Otro de los blancos comunes de los bulos difundidos sobre las elecciones generales del 23-J es el voto por correo. La JEC determinó que será obligatorio presentar el DNI u otro documento de identificación al depositar el voto (además de hacerlo también al solicitarlo y recibir la documentación electoral) después de que los comicios del 28-M estuvieran marcados por investigaciones de presunto fraude por la compra de votos en localidades como Melilla y Mojácar.

Desinformación sobre el voto por correo

Estas investigaciones, además de la desinformación sobre el voto por correo (que se ha disparado desde las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020), han derivado en la proliferación de numerosos bulos de cara a las elecciones del 23-J. Muchos de ellos se han servido de contenidos relacionados con el 28-M que se han sacado de contexto para generar desconfianza hacia esta modalidad de voto y promover acusaciones de fraude —sin pruebas— con vistas a las elecciones generales. Por ejemplo, acusaciones de pucherazo en Madrid basadas en datos manipulados o un vídeo descontextualizado de Melilla en 2015 (que se compartió como actual) para probar un supuesto fraude.

Asimismo, el hecho de que los comicios coincidan con el período estival provocó cierta confusión entre los electores y su posibilidad de votar por correo. A raíz de la difusión de mensajes virales con desinformación, algunos creyeron que no iban a poder votar en las elecciones del 23-J por encontrarse fuera de casa y no poder recibir la documentación electoral. Sin embargo, la dirección que se indica en la solicitud para votar por correo no tiene por qué ser la del domicilio habitual, sino aquella en la que se vaya a encontrar el elector durante el período en el que se reparta la documentación. En el caso de estas elecciones generales, el reparto se efectuará entre el 3 y el 16 de julio, según el calendario de la JEC.

Los bulos más virales relacionados con las elecciones del 23-J

Además de desinformaciones recurrentes, desde que se convocaron las elecciones generales del 23 de julio han circulado numerosos contenidos falsos que están estrechamente vinculados con los comicios. Por ejemplo, desinformaciones sobre la modificación de las papeletas, la formación de mesas electorales o los candidatos y partidos que concurren en las elecciones,

Cuidado, una alteración en la papeleta convertiría el voto en nulo

Tras conocerse el acuerdo entre Podemos y Sumar para concurrir juntos el 23-J, se difundió un mensaje viral que pedía a los electores que escribieran a mano el nombre de Irene Montero en la papeleta de la formación que lidera Yolanda Díaz como protesta hacia su presunto veto. Sin embargo, esta alteración en la papeleta convertiría el voto en nulo, como explicamos en Newtral.es. Además, los usuarios que compartieron los mensajes decían ser afiliados del partido morado, pero en su mayoría eran cuentas trol.

Los que ya formaron las mesas en los comicios del 28 de mayo no tendrían que repetir el 23 de julio

Otro de los bulos que han circulado de cara a las elecciones del 23-J tenía como blanco a los miembros de la mesa electoral. Según mensajes virales, el adelanto electoral implicaría que aquellos que ya formaron las mesas en los comicios del 28 de mayo tendrían que repetir en sus funciones el 23 de julio, pero es falso.

La ley electoral establece que los puestos de presidente, vocal y suplente se sortean cada vez que se celebran elecciones —el sorteo para elegir a los miembros de las mesas para el 23-J se llevará a cabo entre el 24 y el 28 de junio. En cambio, sí repetirán en sus funciones los miembros de las diferentes juntas electorales provinciales y de zona al no haber transcurrido más de 100 días desde la celebración de los últimos comicios.

Excusas para evitar la mesa electoral: permisos de maternidad y paternidad

También se difundieron mensajes virales afirmando que, si bien el permiso de maternidad exime de acudir a la mesa electoral, no ocurre lo mismo con el de paternidad, pero no es cierto. La JEC regula las causas por las que una persona puede evitar acudir a una mesa electoral, que recoge diversos motivos que afectan a la madre y a los que el padre puede acogerse, pero es la Junta Electoral de Zona quien decide si acepta el permiso de paternidad como excusa para eludir la mesa electoral.

Como señaló la JEC a Newtral.es, no es una lista de excusas cerrada, como se ha demostrado con su último acuerdo: con motivo del adelanto electoral y la celebración de los comicios en período estival, se determinó que tener las vacaciones acordadas antes del 30 de mayo (fecha de convocatoria de las elecciones) y que la cancelación de estas “suponga un perjuicio económico” podrá considerarse como excusa para pedir la exclusión de la mesa electoral.

_______________

Este artículo forma parte de los contenidos difundidos por Comprobado.es, una alianza de verificadores y medios para luchar contra la desinformación sobre las elecciones generales del 23 de julio.