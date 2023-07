Los socialistas frenan la fuga de votos al PP, pero solo captan al 5% de Unidas Podemos

El PP ha pasado de seducir a un 13% de los votantes que en 2019 se decantaron por el PSOE a absorber un 7,4% del antiguo electorado socialista en solo una semana, según la cuarta ola del barómetro elaborado por el Instituto DYM para HENNEO De este modo, el PSOE, que conserva al 70,1% de su electorado de 2019, estaría frenando la fuga de votos hacia el PP.

En sentido contrario, también sube al 3,9% el porcentaje de exvotantes populares que ahora estaría dispuesto a respaldar a Pedro Sánchez -frente al 0,9% de la tercera ola-, si bien el electorado del PP es el más fiel: el 91,1% de los encuestados que en 2019 depositaron esa papeleta en las urnas afirma que repetirá su elección el 23-J. A esos electores populares se suma en favor de Feijóo el aporte de Ciudadanos, ya que el PP absorbe un 41,2% de los exvotantes de la formación naranja, así como un 7,4% del antiguo electorado de Vox y un 7,8% del de Unidas Podemos, un porcentaje que ha aumentado con respecto al 2,2% registrado en la semana anterior.

Ese trasvase de votantes de Unidas Podemos al PP se produce en detrimento del flujo hacia el PSOE, que ha pasado de atraer al 18,1% de los antiguos electores morados a absorber el 5%.

Aun así, Sumar solo retiene al 62,1% de los exvotantes de UP y gana peso la fuga hacia otros partidos diferentes a los cuatro nacionales (13,2%), así como el voto en blanco (7%) y los indecisos que no saben o no contestan (10,9%).

De los antiguos electores de Ciudadanos, el PSOE recibiría un 16% y un 12,7% se decantaría por Vox, que mantiene al 85,8% de su electorado de 2019 y recorta la fuga de votos hacia el PP al 7,4%.

Ficha técnica

Muestra y metodología: 1.021 entrevistas ‘online’ aleatorias, aplicando cuotas específicas por sexo, edad, hábitat, región y ocupación.

Error: el margen de error total es de un +/- 3,1% para un nivel de confianza del 95,5% en la hipótesis más desfavorable.

‘Target’: Población con 18 años o más.

Trabajo de campo: realizado entre el 7 y el 10 de julio.