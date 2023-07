Zapatero ve "impensable" que el PSOE ceda sus votos al PP para que no dependa de Vox

El expresidente de la Generalitat José Luís Rodríguez Zapatero ha considerado este lunes que es "impensable" que el PSOE ceda sus votos al PP para que no dependa de Vox tras las elecciones generales del 23 de julio.

"No veo este escenario bajo ningún concepto. El PSOE lo hizo una vez con Mariano Rajoy para no repetir unas terceras elecciones y nos costó un desgarro interno. De hecho, Pedro Sánchez protagonizó la posición contraria, y lo que es más importante, el PP jamás nos lo reconoció. Sánchez tuvo que repetir elecciones y ni siquiera se le ocurrió al PP una abstención", ha destacado en una entrevista en TV3.

Su intuición, ha dicho, es que el PSOE será la primera fuerza política tras las elecciones y que podrá repetir el Gobierno de coalición de este mandato, al que ha elogiado pese a que "no era fácil".

Después de que el líder del PP y candidato a las elecciones, Alberto Núñez Feijóo, haya apelado a derogar el 'sanchismo', Zapatero le ha reprochado que es el único programa que tiene, algo que "no resulta muy atractivo".

"Pero en 72 horas ya se han derogado a sí mismos con el pacto en Extremadura con Vox después de decir que nunca jamás, con el cambio sobre la reforma laboral, y ahora diciendo que respetarían el impuesto a bancos y eléctricas, ante el que se opusieron radicalmente", ha opinado. Escenario "muy abierto"

Para Zapatero, los pactos con Vox están pasando factura al PP y cree que las encuestas dibujan un escenario "muy abierto, en que la tendencia parece que quién está ganando el debate es el PSOE frente a las derechas".

"Estamos viendo ya al PP a la defensiva. Los fundamentos de ese 'antisanchismo' son débiles, de arena. No tienen sustento ni fortaleza", ha aseverado el expresidente del Gobierno, tras explicar que lo que más le preocupa de una eventual alianza entre los populares y Vox es, en su opinión, la radicalización política que conllevará y el negacionismo que puede imponerse en cuestiones sociales, de la ciencia y de la cultura. Sobre Puigdemont

A la espera de la resolución europea que se conocerá el miércoles sobre la inmunidad del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Zapatero ha manifestado que le gustaría que "todo se normalizara" tras el proceso independentista de 2017 en Cataluña.

Para Zapatero, Sánchez ha abierto un "camino" tras 2017 en que los indultos y la mesa de diálogo considera que han sido fundamentales así como el papel jugado por el primer secretario del PSC, Salvador Illa, al apoyar los Presupuestos de la Generalitat de este año.

Partiendo del respeto a la justicia, ha abogado por todo lo que facilite transitar hacia la normalización, el diálogo y el reencuentro: "Desearía que esa situación, que todos coincidimos en que es anómala del señor Puigdemont fuera de Cataluña y España, en algún momento se recuperara y volviera una senda en la que se pueda, desde el respeto a la justicia, trabajar por la recuperación de esa situación. Todos tienen que poner de su parte".

Tras asegurar que siempre está dispuesto a ayudar, ha pedido esperar a la sentencia, aunque ha recalcado que el presidente del Gobierno tendrá una respuesta "de prudencia y de respeto a la justicia" con voluntad de enriquecer y cuidar el camino abierto hasta ahora, ha dicho.

"No me gustó la sentencia" del Estatut

Además de reivindicar el Estatut de 2006 y el respaldo electoral en Cataluña que tuvo la candidatura que encabezó en las generales de 2008, ha admitido que no le gustó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que eliminó parte del texto.

"No me gustó nada esa sentencia. Estaba en desacuerdo. La acaté porque quiero vivir en un país que acate las sentencias. Pero no me gustó. Ahí se abrió la brecha y desde entonces todo fue 'in crescendo", ha opinado Zapatero, pese a que ahora cree que se está en un periodo de recuperación del diálogo y el reencuentro.