Felipe González defiende que gobierne la lista más votada y los pactos de "centralidad"

El expresidente del Gobierno Felipe González aboga por dejar gobernar a la lista más votada y es partidario de los pactos de "centralidad" y entre diferentes, en alusión al PSOE y al PP, ya que advierte de que "a veces aparecen como iguales los que forman parte de una especie de bloque, pero son los menos iguales".

En el artículo 'Pónganse de acuerdo', publicado en el monográfico de Nueva Revista 'Pactar es progresar', González señala a tres semanas de las elecciones generales del 23 de julio que en España hay propuestas de pactos "que podrían tener sentido si no estuviéramos atrapados en bloqueos políticos". "Hace seis meses tendrían más sentido que ahora, que es más difícil. Busquemos soluciones en las que la lista más votada sea aceptable cuando no haya otra opción. ¿Qué pedimos a cambio de permitir gobernar? No pedir nada. Si no pides nada, tendrán que llegar a acuerdos en cada proyecto de ley y en el presupuesto. ¿Por qué no se transmite esa experiencia política acumulada?", se pregunta.

El expresidente de Gobierno socialista asegura que los pactos han sido "una constante" en toda su experiencia política, sobre todo en la Transición, en la que destaca que se alcanzaron "hitos" de negociación como los llamados Pactos de la Moncloa. Y subraya además que es partidario "especialmente de los pactos de centralidad", ya que a su juicio "fortalecen no solo la democracia, sino también el destino de un país". "Cuando estos pactos de centralidad desaparecen, el país se debilita, se polariza, pierde fuerza y credibilidad tanto interna como internacionalmente. Y ahí es donde estamos ahora", añade González, que pone por ejemplo Estados Unidos y países de América Latina como Brasil.

En una charla celebrada este lunes para presentar el monográfico de Nueva Revista, González ha incidido en estas reflexiones, al defender por ejemplo los pactos "de supervivencia", basados en el "respeto a las reglas de juego, la Constitución y el ordenamiento jurídico", y ha sostenido que sin ellos "no estamos en condiciones de afrontar otros (pactos) de cualquier condición". "Reivindico el pacto, sí, lo reivindico, y no el pacto con los iguales, entre otras cosas porque no los encuentro. A veces aparecen como iguales los que forman parte de una especie de bloque pero son los menos iguales entre los desiguales que conozco", ha declarado.

Contra "el populismo de cualquier signo"

En la charla, en la que han intervenido también el exministro socialista Jordi Sevilla y el politólogo José Ignacio Torreblanca, González ha reivindicado al PSOE por su "papel sistémico en la sociedad" y se ha mostrado "ofendido" por que "insulten" a este partido, "sobre todo los que son sus socios".

Asimismo, ha advertido sobre "el populismo de cualquier signo" que, según ha denunciado, "encuentra una respuesta simple a un problema complejo" y, además, señala a continuación a "un culpable de que no funcione la simpleza que está proponiendo".

Por otro lado, ha lamentado que estemos "convirtiendo a Bruselas en la nueva Roma a la que van a reclamar unos y otros".

"Me da vergüenza reclamarle a Bruselas que resuelva problemas que tenemos nosotros. Nosotros aportamos respuestas a Bruselas, pero no es la nueva Roma a la que van a quejarse los súbditos del imperio porque los han maltratado. Perdón, me estoy desahogando", ha concluido.