Un edil de Vox en Mérida dice que si se cuelgan banderas LGTBI se acabarán izando de pedófilos

Mérida, la capital de Extremadura y cuyo gobierno autonómico pende de un posible acuerdo entre PP y Vox, saltó ayer a la palestra a cuenta de unas declaraciones de un concejal de los de Santiago Abascal. Según el edil de la derecha radical Francisco Piñol, colgar la bandera LGTBI del balcón de un ayuntamiento supone el paso previo a hacerlo en el futuro con otras enseñas que defiendan la "pedofilia".

La polémica en torno a la colocación o no de las banderas del movimiento LGTBI en edificios públicos se ha agigantado después de que ayuntamientos estrenados por gobiernos del PP y gracias a Vox, como por ejemplo el de Toledo, hayan rechazado colgar el estandarte arcoíris en sus edificios públicos. Estas administraciones municipales o autonómicas arguyen una sentencia del Tribunal Supremo de 2020, según la cual una bandera no oficial no puede ondear en los mástiles junto a las de España, Unión Europea, autonómica o municipal. Lo que no aclararon los jueces del alto tribunal es si estas enseñas pueden o no desplegarse en los balcones de otras dependencias públicas. Eso sí, recalcaron los magistrados, nunca deben existir intereses electorales y aquí la jurisprudencia choca con un hecho fortuito como que la celebración del Día del Orgullo coincida con una precampaña en la que el PP trata de desmarcarse de sus socios de Vox y el PSOE de resaltar la negativa de la derecha radical de reconocer el matrimonio entre personas del mismo género o la violencia machista, a la que la formación de Santiago Abascal exige rebautizar como "violencia intrafamiliar".

"Un telón", según el PSOE

En el caso de Mérida, el alcalde socialista Antonio Rodríguez defendió que "la bandera arcoíris es un telón de gran tamaño situado en otro lugar, sin que se hayan retirado las enseñas oficiales". Es un argumento igual al que el grupo socialista en el Parlamento de Castilla y León ha usado para mantener la bandera arcoíris en el balcón de sus dependencias institucionales y pese a que el presidente de la cámara, de Vox, ya ha advertido que recurrirá a la justicia de no retirarse la bandera LGTBI.