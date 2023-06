El PP acepta un cara a cara entre Sánchez y Feijóo en Atresmedia y otro debate con más líderes políticos

El PP ha aceptado la propuesta de Atresmedia de organizar un debate entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, el lunes, 10 de julio, así como un debate con PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, PNV y Bildu el proximo miércoles día 5.

"El PP acepta ambas propuestas, puesto que fue este grupo de comunicación el primero en dirigirse a nosotros el pasado 29 de mayo", señalan fuentes 'populares'.

"Entendemos que el PSOE, ávido de debates, aceptará hoy mismo este planteamiento. Por ello, esperamos iniciar las conversaciones para acordar los términos de los mismos lo antes posible", han indicado.

Rechazo a RTVE

Por otro lado, el PP ha rechazado reunirse con el PSOE a instancias de RTVE para negociar un debate electoral entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, ya que los populares consideran que es "una burda utilización" de este medio de comunicación público por parte del partido que está al frente del Gobierno.

El vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, ha remitido un correo electrónico a la presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, para quejarse por la oferta de reunión planteada por parte del ente público para negociar un cara a cara entre Sánchez y Feijóo.

Una oferta que, según ha señalado Pons, les llegó después de que el PSOE optara por "no acudir" al encuentro propuesto por el PP el pasado lunes para negociar posibilidades sobre debates antes de las elecciones generales del 23 de julio.

"RTVE, como el resto de las cadenas, podía haberse puesto en contacto con todos los partidos por separado. Pero convocarnos por carta, solo al PSOE y el PP, señalando fecha y hora inamovibles, para propiciar la misma reunión que, el lunes, el PSOE declinó celebrar es ir demasiado lejos, incluso para el tipo de dirección de informativos que se ha impuesto en la pública", dice Pons en el correo electrónico, del que ha informado el PP.

Pons asegura que la negociación de los debates ha tenido lugar entre los partidos políticos en todas las campañas electorales previas en las que ha habido cara a cara entre candidatos, y declina acudir a la reunión planteada por RTVE.

"No, no vamos a acudir. ¿Por qué tendríamos que obedecer una orden por escrito de los informativos de RTVE? Si el PSOE quiere negociar con nosotros, sabe dónde encontrarnos, no necesita que los informativos de RTVE hablen en su lugar", añade.