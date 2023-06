La policía interrumpe un concierto de Rocío Saiz, en Murcia, por quitarse la camiseta

"No puedo más. No quiero más. Ya no me divierto. Ya no quiero poner más el cuerpo. Que lo pongan otras. Que luchen otras. A ver cuántas se ponen delante para luchar verdaderamente por nuestros derechos". Así de enfadada se mostraba este domingo la cantante y activista LGTBI Rocío Saiz en su cuenta de Twitter después de que el concierto que ofreció el sábado, en la plaza Cardenal Belluga de Murcia y con motivo del Orgullo, estuviera a punto de ser suspendido por quitarse la camiseta durante la interpretación de 'Como yo te amo', una versión del tema de Rocío Jurado, y mostrar los senos.

Con una captura de pantalla de un texto escrito en su móvil, la artista, exintegrante de Las Chillers, ahondaba en lo sucedido. "Ojalá no tuviera que escribir esto otra vez. En la misma canción de siempre, donde me quito la camiseta desde hace diez años, la policía ha parado el concierto", explicaba quien asegura que no la iban a dejar seguir tocando si no se vestía. "O me ponía la camiseta o me iba esposada", llega a afirmar. Así que, "por respeto al público", decidió vestirse y acabar el concierto.

Eso sí, al bajar del escenario, un policía le pidió la documentación y le abrió atestado policial al asegurar que había incumplido varias leyes. Luego, en otro tuit, especificaba que eran las de alteración del orden público, exhibicionismo y desacato a la autoridad. "Me llevaré la denuncia", dice quien asegura que "lo que nos está quedando es un infierno".

Desde el Ayuntamiento de Murcia, con el que contactó el diario La Verdad, aseguran que fuentes de la Policía Local señalan que "no hubo ninguna instrucción política" para llevar a cabo los hechos citados y que "el agente actuó por su cuenta". Además, añaden que "se ha abierto una investigación interna para esclarecer lo sucedido". El Consistorio y la Policía Local dieron su respuesta horas después de que el asunto fuera objeto de polémica nacional en las redes sociales.