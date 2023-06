La lista de los 'sin candidatura'

Xavier Trias | Exalcalde de Barcelona

Fuera de juego tras acariciar la vuelta a la Alcaldía. Otro veterano de la política, Xavier Trias (Barcelona, 1942), cuelga las botas tras perder in extremis la alcaldía de Barcelona con un desairado "Que us bombin a tots" ("Que os zurzan a todos") ya convertido en viral. El candidato de Junts per Catalunya se presentó a las urnas el 28-M con altas probabilidades de ganar pero pocas de gobernar. Y así ha sucedido finalmente tras entregar los comunes y el PP el bastón de mando al socialista Jaume Collboni.