Guardiola (PP): "No dejaré entrar en el Gobierno extremeño a quien niega la violencia machista"

La líder del PP extremeño y candidata a la presidencia del Gobierno de Extremadura, María Guardiola, ha criticado la "la soberbia y el ansia de poder" de Vox que, a su juicio, puede conducir a una nueva convocatoria electoral en Extremadura y ha asegurado: "Yo no puedo dejar entrar en el Gobierno a quienes niegan la violencia machista".

Guardiola, en una rueda de prensa después de concluir la sesión constitutiva de la Asamblea de Extremadura, que finalmente presidirá el PSOE tras la falta de acuerdo entre el PP extremeño y Vox ha insistido en que no puede incluir en su Gobierno "a quienes usan el trazo gordo, a quienes deshumanizan a los inmigrantes y a quienes despliegan una lona y tiran a una papelera la bandera LGTBI".

"No puedo dejar entrar en el Gobierno a aquellos que niegan la violencia machista"

La líder de los populares ha manifestado que Extremadura irá a nuevas elecciones autonómicas si la formación de Santiago Abascal no la respalda para que sea presidenta de la Junta y sabiendo que ella no quiere que Vox esté en su Ejecutivo.

"Soy una servidora pública, con compromiso y principios, pero una cosa es negociar, escuchar y otra muy distinta es mercadear con la ilusión de Extremadura", ha dicho Guardiola, que ha sido muy crítica con Vox.

De hecho, ha tildado de "capataz del señor feudal al portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, quien ha asistido como invitado al pleno de la asamblea.

A su juicio, la negociación de Vox con el PP extremeño ha sido "teledirigida" desde Madrid, y es que "allí no les importamos nada". "Se ha presentado -en alusión a Buxadé- para decirnos a los extremeños lo que tenemos o no que hacer. Me parece una vergüenza y los extremeños no se merecen este bochorno", ha añadido.

En este marco, Guardiola ha relatado que le ofreció a Vox ocupar la Presidencia de la Asamblea de Extremadura, así como una secretaría en la Mesa de la Cámara, además de cederle el senador que por designación autonómica le correspondía al PP.

Por contra, Guardiola trasladó su oposición a que Vox entrara en un Gobierno regional con el PP. "No voy a firmar un acuerdo de Gobierno o una pacto asimétrico y lleno de condiciones; no voy a regalar consejerías ni voy a entrar en batallas culturales superadas", ha insistido.

"Creo en una Extremadura inclusiva, moderna, respetuosa, permeable, solidaria y responsable, y creo en una Extremadura donde el amor no admita matices", ha remarcado la líder del PP, quien ha expuesto que llegó a la política sin hipotecas y libre, y con el único propósito de trabajar por Extremadura.

Guardiola ha insistido en que en Vox sólo ha encontrado "ansias, desunión y zancadillas".

Vox culpa a Guardiola de la falta de acuerdo

Vox, por otro lado, ha responsabilizado a la líder del PP extremeño, María Guardiola, de la falta de acuerdo entre ambos partidos durante la constitución de la Asamblea de Extremadura, lo que ha permitido al PSOE mantener la titularidad de la Cámara, si bien ha expresado su voluntad de mantener el diálogo para la conformación del Ejecutivo.

En declaraciones a los medios, tras la sesión plenaria, el dirigente nacional de Vox, Jorge Buxadé ha afirmado que la votación de este martes evidencia "lo que ocurre cuando se mantienen posiciones alejadas de la realidad política", en alusión al PP, y ha insistido en que su formación es "imprescindible" para construir una alternativa a la izquierda.

El "cambio radical que necesita Extremadura" debe ser acometido por "un Gobierno responsable" en el que, según Buxadé, no haya "regalos ni chantajes". De ser así, Vox mantiene su "mano tendida" al PP para establecer "las políticas de cambio".

"A la misma hora que se votaba en la Asamblea de Extremadura, en el Parlamento de Baleares nuestro compañero Gabriel Le Senne era nombrado presidente con los votos del PP", ha apuntado en referencia al desacuerdo ocurrido en Extremadura.

A su juicio, y frente a la unidad de Vox en todo el territorio nacional, hay "diecisiete Partidos Populares". En este sentido, Buxadé ha criticado a Alberto Núñez Feijóo por "castigar a los extremeños con la finalidad de ofrecer, otra vez al PSOE, su propuesta de la lista más votada".

No obstante, ha asegurado que su partido se mantendrá a la espera de que la líder del PP "atienda a la realidad y decida reemprender la negociación en términos de moderación, equilibrio y sentido común por el interés de los extremeños".

En esta línea, el líder regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha dicho que los ocurrido en la Asamblea extremeña "es lo que sucede cuando se mantienen posiciones empecinadas" y ha lamentado que Guardiola se haya supeditado a los "dictados de Génova".

Desde su postura "clara y firme", según ha dicho, Gordillo ha defendido la necesidad de que Vox entre en los "puestos necesarios" como "garantía de que el voto que se ha depositado en nuestras manos sirva para algo", en alusión a la negativa de Guardiola a que Vox entre en un posible gobierno regional.