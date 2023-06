Trias afea a PSC, Bcomú y PP su "operación" anti-independentista: "Que les zurzan"

El cabeza de lista de Junts en Barcelona, Xavier Trias, ha arremetido contra PSC, Bcomú y PP por lanzar una "operación" en su contra para evitar que la ciudad tenga un alcalde independentista y les ha advertido de que se "equivocan absolutamente": "Que els bombin a tots (que les zurzan)".

En un discurso en el que no ha escondido su enojo, tras la investidura del socialista Jaume Collboni con los votos "in extremis" de BComú y PP, Trias ha acusado a esas formaciones de "mentir", de "hacer tonterías" y de generar "un ambiente de enfrentamiento", mientras les ha reprochado que les dé "vergüenza" mirarle a la cara.

Con un "que els bombin a tots" (que les zurzan), Trias ha reiterado que dejará el consistorio, como ya anunció que haría si no lograba la alcaldía, pero antes ha recordado a su contrincantes políticos que cuando se retiren "se irán a casa sabiendo que han hecho cosas que no deberían haber hecho nunca".

"Esto es la democracia, unos ganan y otros pierden", ha admitido el cantidato de Junts, no sin deslizar reproches a quienes le han desbancado de la alcaldía pese a ser el más votado: "hay que saber ganar y perder con elegancia, hay gente que no sabe perder con elegancia, no me refiero a ninguna persona, pero la miro", ha dicho levantando la cabeza hacia Ada Colau.

El alcaldable de Junts se ha proclamado víctima de una "operación" que a su entender "no es una casualidad", ya que es "la tercera vez que pasa" y que busca impedir que Barcelona tenga un alcalde independentista.

Según Trias, primero intentaron "destruirle" personas "muy importantes del gobierno central" -en alusión a las informaciones falsas sobre su cuenta bancaria en Suiza-, lo que "gente que se presentó a las elecciones utilizó" para ganar los comicios municipales en 2015.

Esa operación, ha añadido, se repitió en las últimas elecciones, cuando "unas fuerzas impidieron" que Ernest Maragall fuera alcalde gracias a un "invento del señor Collboni que intentó de todas las formas posibles lo mismo que han hecho hoy, un juego de magia para arrebatar la alcaldía".

"Y hoy ustedes, Collboni, Sirera y Colau, vuelven a hacer lo mismo con las mismas excusas. Y es que no queremos un alcalde independentista", ha mantenido, tras acusarles de hacer "un mal favor a la ciudad y al país".

Para Trias, esos partidos "explican mentiras, porque saben que cuando he sido alcalde lo he sido de todos. Hay un problema de fondo muy grave. A ver si de una vez dejamos de hacer tonterías y salimos adelante en vez de provocar situaciones difíciles que después se pagan caras".

El cabeza de lista de Junts ha proseguido con un rosario de reproches -"ustedes hacen tonterías, crean un mal ambiente, un ambiente de enfrentamiento, una situación difícil"- para acabar espetando a sus rivales políticos "que les zurzan a todos, lo pienso, allá ustedes, se equivocan, hacen las cosas mal y se equivocan absolutamente".

Según Trias, es tan evidente su error que "desde que he llegado no se atreven a mirarme a la cara. Les da vergüenza. Están equivocados y el tiempo lo demostrará", ha zanjado su discurso, que ha desencadenado un encendido aplauso de los miembros de su partido presentes en el Saló de Cent.