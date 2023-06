Feijóo: "No somos el Partido Socialista. No vamos a pactar cuando nos amenacen"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que entre las condiciones de su partido para formar gobiernos están no frustrar las expectativas de cambio de los ciudadanos y el respeto "de principio a fin" a la Constitución", y ha advertido de que no va pactar cuando le "amenazan" o le "impongan"

"No somos el Partido Socialista. No vamos a pactar cuando nos amenacen, cuando nos impongan, cuando no nos hagan respetar la Constitución y nuestros principios programáticos", ha afirmado durante su intervención en la Junta Directiva del PP de Cantabria.

El líder popular se ha expresado así horas después de que el PP haya excluido a Vox de la Mesa de del Parlamento regional de Murcia y el partido de Abascal le haya respondido hablando de una repetición de las elecciones en la comunidad.

Feijóo ha recordado que le planteó al PSOE que gobierne la lista más votada en comunidades y ayuntamientos y que se lo sigue planteando "sin trampa ni cartón".

Según el presidente del PP, mientras que el PSOE se niega a cualquier acuerdo con su partido, porque prefiere "a Podemos y a los independentistas", cada candidato popular sabe "cómo lo debe hacer", con la fórmula que concuerde con las circunstancias de cada lugar.

Feijóo ha afirmado también que el PP podrá "algún día" alcanzar acuerdos con el PSOE, pero "después de Sánchez", y que mientras tanto los socialistas no puedan dar a su partido "ninguna lección de pactos".

El líder popular ha dicho además que "sin tanta experiencia ni tantos asesores" como el presidente Pedro Sánchez, sabe que "insultar a los votantes y al propio partido" es "la peor estrategia" y ha criticado su "nula capacidad de autocrítica".

Ha ironizado con que el presidente reivindique su gestión diciendo que la economía española "va como una moto".

Si fuera así, según Feijóo, "iría última en la carrera, con el motor gripado, casi sin gasolina, con el sidecar desenganchado y ya medio empeñada; con un Gobierno demasiado grande y pesado encima".

"Lo que va como una moto son los precios de los alimentos y el incremento de las hipotecas", ha remachado.

A su juicio, Sánchez está "muy desconectado" de la realidad de España si cree que puede presumir de gestión. "Si esto es lo que Sánchez cree que es la mejor España, le vamos a decir que no le vamos a dejar que nos enseñe la peor, que serían otros cuatro años de sanchismo", ha añadido.

Según Feijóo, el 28M los españoles votaron cambio y el PP les va responder en las próximas elecciones con una mayoría suficiente para gobernar en solitario, que es "la mejor fórmula".