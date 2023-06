Las casas españolas, virales en Twitter: "No hay nada más 'Spanish style' que el gotelé"

En ocasiones, la imagen que los extranjeros pueden tener de España está romantizada y, en otras, infravalorada. En esta ocasión, lo que se han hecho virales son sus casas, pero por la respuesta de los propios españoles al tuit de una estadounidense alabando el estilo de las casas propias de nuestro país (y, probablemente, de millonarios de cualquier parte del mundo).

La usuaria @savannahvicario mostró su encanto por dos viviendas que supuestamente pertenecen a España. "Me fascinan las casas de estilo español", escribió, junto a dos fotos de dos palacios encantadores pero que poco tienen que ver con el típico hogar español. Su publicación alcanzó casi 55.000 me gustas.

Absolutely love Spanish style homes pic.twitter.com/wwQUIb2xcR — 𝑆𝑎𝑣𝑎𝑛𝑛𝑎ℎ 𝑉𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖𝑜🪞🪷🕊 (@savannahvicario) June 10, 2023

La reacción de los españoles no se hizo esperar y estuvo a la altura. Pablo Batalla citó el tuit de la extranjera diciendo: "Cuando pides un 'Spanish style home', cuando te llega", con una imagen de una vivienda más típica de nuestro país. Muebles antiguos, sillones viejos, una lámpara de hace 50 años, una decoración más que tradicional y, cómo no, gotelé en las paredes, uno de los elementos más odiados por las nuevas generaciones.

Cuando pides un Spanish style home, cuando te llega https://t.co/fypLmKw1e1 pic.twitter.com/kHP8bJ6so5 — Pablo Batalla (@gerclouds) June 12, 2023

"El mueble estantería de casa de los abuelos que no falte"; "Podía ser perfectamente mi casa hace 10 años hasta tal punto que me he asustado al ver la imagen por Twitter pensando que era ella"; "No hay nada más 'Spanish style' que el gotelé", fueron algunos de los comentarios que los españoles compartieron, junto a imágenes del piso promedio que te puedes encontrar a la venta o de alquiler en idealista si buscas algo barato. O la que podría ser perfectamente la casa de tus abuelos.

No hay na mas spanish style que el gotelé — More (@more93_) June 12, 2023

Otros bromeaban, a raíz del interior de los pisos españoles con decoraciones antiguas, que además de ser poco agradables a la vista se ponen a la venta por precios elevados. "Piso de dos habitaciones en Puerta del Ángel, sin reformar desde 1978 y que la sanguijuela del casero te intenta colar por 1000 euros al mes", dice un usuario. "Y sin ascensor", le responde otro. Nada más lejos de la realidad.