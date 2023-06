Borrell señala "claros indicios" de la injerencia de Rusia en el proceso independentista de Cataluña 

El Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha señalado que hay "claros indicios" de la injerencia de Rusia en los procesos electorales de toda Europa, entre ellos en proceso independentista de Cataluña

Así lo ha manifestado en una entrevista con Onda Cero, donde ha dicho que una unidad de su servicio de Exteriores y la Eurocámara están investigando la injerencia del Kremlin en los procesos democráticos de los Veintisiete.

"El Parlamento Europeo está estudiando la injerencia de Rusia en los procesos electorales y políticos europeos y hay claros indicios de injerencia, incluso en España", ha aseverado el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, señalando que Rusia lo hace para "llevar el agua en los molinos que le favorecen".

Borrell ha sostenido que no es "la primera ni la última vez" que un país que ocupa la presidencia europea del Consejo de la UE "está en campaña".

"El presidente Sánchez, con buen criterio, ha decidido posponer su presentación de la presidencia europea", ha relatado el jefe de la diplomacia europea, recordando que España en el país de la UE con "mayor tasa de crecimiento" y con la "menor tasa de inflación".

También ha explicado que la presidencia europea sirve para fijar "prioridades" y que cada seis meses hay un país que, desde el Consejo Europeo, decide "por dónde deben ir las cosas". En concreto, durante la presidencia española y tal y como ha manifestado Borrell, habrá una cumbre con los países de Latinoamérica, entre otras prioridades.

Días después de que los ministros de Interior de la Unión Europea lograran acordar un mecanismo para el reparto de la acogida de los migrantes llegados de manera irregular a los países de entrada a la Unión Europea -sometidos a una mayor presión de los flujos migratorios- Borrell ha aplaudido el pacto.

"Es mejor que nada", ha expresado el también vicepresidente de la Comisión Europea, detallando que con el nuevo pacto, los países que se opongan a acoger migrantes tendrán que contribuir con los costes a los países de llegada.

Borrell ha recordado que anteriormente se ha intentado llegar a acuerdos para que se distribuya la carga de la migración "llegue por donde llegue", aunque sin éxito.

Preguntado por la evolución de la invasión rusa de Ucrania, el Alto representante de la política exterior europea ha explicado que desconoce si existen contactos entre el Kremlin y el Gobierno ucraniano para firmar un acuerdo de paz.

No obstante, según ha podido saber, todos los líderes que se han reunido con el presidente ruso, Vladimir Putin, han vuelto con la misma respuesta: "Putin tiene objetivos militase que cumplir y hasta que no cumpla no va a parar la guerra".

Borrell ha advertido de la posibilidad de que Putin esté esperando a que pasen las elecciones presidencia en Estados Unidos -fechadas para el mes de noviembre de 2024-, ya que la guerra habría sido de una manera "completamente diferente" de haber estado Donald Trump en la Casa Blanca.

Así, el Alto representante de la UE ha sostenido que "Putin ha cometido un gigantesco error" al creer que podría invadir Kiev en 15 días y someter a Ucrania "por el desequilibrio de fuerzas". Además, el presidente ruso, según Borrell, ha minusvalorado la "capacidad de unión" de los europeos "que creía que tenía cogidos por el gas".

Sobre el posible fin de la guerra, ha confesado que no sabe ni cuándo ni dónde podría acabar, señalando un "despertar de Europa" que ve la guerra "en la puerta".