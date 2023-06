Este es el 'dream team' para un debate electoral preferido por los lectores de HERALDO

Casi la mitad de los participantes en el cuestionario que lanzó HERALDO en torno a los debates electorales cree que este formato es totalmente prescindible. Eso es lo que ha opinado el 45,8% de los 196 usuarios que respondieron a las preguntas que se plantearon esta semana sobre la necesidad de realizar o no este tipo de encuentros en televisión.

Sin embargo, la mayoría (54,2%) sí reconoce la importancia de los debates: un 32% opina que sí son necesarios y el 22,2%, que son indispensables.

Cara a cara o debate grupal

A la pregunta de si ven adecuado un cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo o deberían participar otros candidatos, el 66,4% cree que el cara a cara es necesario, pero la opción más votada, con el 33,7%, incluye que, además del enfrentamiento a dos, deberían plantearse también otros debates con el resto de candidatos.

El 18,4% cree que no debería haber un debate a dos, sino que tendrían que participar todos los candidatos. Por otra parte, un 15,3% opina que este debate debería ser solo entre los políticos con mayor representación parlamentaria.

Los políticos favoritos para el debate

Entre los 14 líderes de formaciones propuestos para un hipotético debate, hay cuatro claros favoritos entre los lectores. El primero, con el 20,8% de los votos, es Alberto Núñez Feijóo (PP). Le sigue muy de cerca Pedro Sánchez (PSOE), con el 20,4%. Tres puntos por debajo (17%) se sitúa Santiago Abascal (Vox) y con el 14,3% Yolanda Díaz (Sumar). El 72,5% de las personas quiere que el debate se celebre entre estos cuatro candidatos. En las siguientes posiciones están Irene Montero (Podemos), Gabriel Rufián (ERC) Íñigo Errejón (Más País) y Aitor Esteban (PNV).

Con el adelanto anunciado por Pedro Sánchez de las elecciones al 23 de julio, las formaciones políticas tienen poco margen para preparar sus estrategias, y los debates han ocupado una gran parte de la conversación pública, tras la propuesta de Sánchez de celebrar todos los lunes un cara a cara con Feijóo.

Los primeros grupos de comunicación en ofrecerse a ser anfitriones de los debates fueron Atresmedia y RTVE. El primero propuso un cara a cara entre Sánchez y Feijóo el 19 de julio y un debate con el resto de candidatos el 12. La televisión pública, por su parte, ofreció el mismo cara a cara para el 10 de julio, un debate con los cuatro candidatos y un tercer encuentro con los portavoces de siete grupos parlamentarios: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, ERC, PNV y EH Bildu.

Sin embargo, Sánchez fue un paso más allá y propuso el pasado lunes hacer un cara a cara con Feijóo cada lunes hasta el 23-J. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que no tiene "ningún problema" en debatir con el presidente del Gobierno, pero que los debates "se negocian, no se obligan". Argumentó que estos encuentros "no se obligan ni se establecen por una parte interesada". "Comprendo la estrategia del señor Sánchez, no puede salir a la calle pero eso no es un problema mío y no puede hacer muchos mítines porque no es capaz de movilizar a su partido, pero eso tampoco es un problema mío", concluyó.