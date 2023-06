El jurado destaca la contribución de los Princesa de Investigación a nuevos tratamientos contra bacterias

El jurado del Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2023 destaca la contribución de la trayectoria de los galardonados, los biólogos estadounidenses Jeffrey I. Gordon, Peter Greenberg y la bioquímica Bonnie L. Bassler, para avanzar en "aplicaciones terapéuticas innovadoras y la búsqueda de nuevos tratamientos efectivos contra bacterias resistentes a antibióticos".

En el acta se apuntan sus contribuciones a nuevos enfoques que reconocen el papel imprescindible de las comunidades de microorganismos en la vida sobre la TierraEn el acta se apuntan sus contribuciones a nuevos enfoques que reconocen el papel imprescindible de las comunidades de microorganismos en la vida sobre la Tierra, incluyendo la de los seres humanos.

"Jeffrey Gordon ha sido pionero en el descubrimiento y comprensión del microbioma humano, es decir, la inmensa cantidad y diversidad de microorganismos que viven en el cuerpo, con un papel esencial en la salud, incluyendo el metabolismo, la respuesta inmune y la nutrición", resalta el jurado.

Asimismo, los miembros del jurado inciden en que Peter Greenberg y Bonnie Lynn Bassler "han desvelado mecanismos inéditos de comunicación entre bacterias, que emiten señales químicas que modulan su comportamiento colectivo".

El jurado ha estado presidido por Pedro Miguel Echenique Landiríbar e integrado por Jesús del Álamo, Alberto Aparici Benages, Juan Luis Arsuaga Ferreras, Avelino Corma Canós, Miguel Delibes de Castro, Sandra Myrna Díaz, Clara Grima Ruiz, Bernardo Hernández González, Jerónimo López Martínez, Inmaculada Martínez Rubio, Amador Menéndez Velázquez, Concepción Alicia Monje Micharet, Ginés Morata Pérez, Inés Rodríguez Hidalgo, María Teresa Telleria Jorge, María Vallet Regí, María Paz Zorzano Mier y Cristina Garmendia Mendizábal (secretaria).

El fallo se ha hecho público este miércoles a las 12.00 horas en el hotel Eurostars de la Reconquista de Oviedo. Esta candidatura ha sido propuesta por Philip L. Felgner, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2021.

A este premio, séptimo de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias y que cumplen con esta su XLIII edición, optaban 40 candidaturas de 16 nacionalidades.

Los Premios Princesa de Asturias están destinados, según señala su Reglamento, a galardonar la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria realizada por personas, instituciones, grupos de personas o de instituciones en el ámbito internacional. Cada galardón está dotado con una escultura de Joan Miró -símbolo representativo del galardón-, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.

Conforme a estos principios, el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica se concede a labor de cultivo y perfeccionamiento de la investigación, descubrimiento y/o invención en las matemáticas, la astronomía y la astrofísica, la física, la química, las ciencias de la vida, las ciencias médicas, las ciencias de la Tierra y del espacio y las ciencias tecnológicas, así como de las disciplinas correspondientes a cada uno de dichos campos y de las técnicas relacionadas con ellas.

Los galardonados

Jeffrey I. Gordon (Nueva Orleans, EE. UU., 1947) se licenció en Biología en 1969 en la Universidad Oberlin, Ohio, y se graduó en Medicina por la Universidad de Chicago. Completó su formación en medicina interna y gastroenterología en la Universidad de Washington en San Luis (Misuri, EE. UU.), en cuya Facultad de Medicina es profesor en los departamentos de Medicina y Química Biológica, y donde fue jefe del Departamento de Biología Molecular y Farmacología entre 1991 y 2003. Actualmente, es el Dr. Robert J. Glaser Distinguished University Professor y desde 2004 es director fundador del Centro de Ciencias del Genoma y Biología de Sistemas de dicha universidad. Es miembro de las academias Nacional de Ciencias, Estadounidense de Artes y Ciencias y Nacional de Medicina. Entre sus numerosos premios destacan el Paul Janssen Award (2023), el Balzan Prize (2021) el Fronteras del Conocimiento (2019), el Selman A. Waksman en Microbiología de la Academia Nacional de Ciencias (2013), el Robert Koch (2013), el Dickson de Medicina (2014), el Steven C. Beering (2016), la Medalla Copley de la Royal Society (2018) y la Medalla George M. Kober de la Asociación de Médicos Estadounidenses (2021). Cuenta con más de 800 publicaciones y 24 patentes. Ha recibido 257.362 citas y tiene un índice h de 186, según Google Scholar.

Everett Peter Greenberg nació el 7 de noviembre de 1948 en Nueva York (EE. UU.). Se licenció en Biología por la Western Washington University en 1970, hizo un máster en Microbiología en la Universidad de Iowa (1972) y se doctoró en la misma área en la de Massachusetts (1977). Tras un periodo posdoctoral en la Universidad de Harvard se incorporó a la de Cornell, después a la de Iowa y finalmente, en 2005, a la de Washington, donde actualmente es catedrático de Microbiología. Es miembro electo de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias (AAAS) y la Academia Estadounidense de Microbiología. Entre otros premios ha recibido el Shaw Prize Laureate in Life Sciences, junto con Bassler (2015), Gairdner International Award (2023) el Clarivate Citation Laureate in Chemistry (2022). Según Scopus, Greenberg ha publicado al menos 225 artículos científicos, ha recibido 45.431 citas y su índice h es 87.

Bonnie Lynn Bassler (Chicago, EE. UU., 1962) se graduó en Bioquímica en la Universidad de California en Davis y se doctoró en Bioquímica en la Johns Hopkins en 1990. Trabajó en el Instituto Agouron, en La Jolla de 1990 a 1994, año en que se incorporó a la Universidad de Princeton como profesora en el Departamento de Biología Molecular, que actualmente dirige y donde es profesora Squibb. Ha recibido numerosos reconocimientos por sus investigaciones, entre ellos los premios Paul Ehrlich and Ludwig Darmstaedter (2021), el Pearl Meister Greengard (2016), el Shaw Prize Laureate in Life Sciences, junto a Greenberg (2015), la beca McArthur (2002), el L'Oreal Unesco (2012), el Richard Lounsbery (2011) y el Wiley Prize in Biomedical Sciences (2009). Es miembro de la Academia Nacional de Ciencias, de la Asociación Estadounidense para el Avance de las Ciencias, del Comité Científico Asesor del presidente Obama, presidenta de la Sociedad Estadounidense de Microbiología y miembro extranjero de The Royal Society (Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2011). Autora de más de 330 publicaciones científicas, sus trabajos han sido citados 59.849 veces y tiene un índice h de 101 según Google Scholar.