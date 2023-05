Un pueblo vota en 29 segundos y bate su propio récord

Y otra vez lo han vuelto a conseguir. Villarroya ha sido unas elecciones más, el primer municipio español en cerrar sus urnas, en esta ocasión, además, batiendo su propio récord, ya que sus siete electores censados han votado en poco más de 29 segundos, como ha relatado el actual alcalde y candidato a revalidar el puesto, Salvador Pérez.

La práctica da experiencia y los habitantes de Villarroya ya saben perfectamente qué es lo que tienen que hacer. Y así ha sido. "Estamos ya muy entrenados. Somos siete, tres están en la mesa, otros tres, de suplentes, y otra persona más. Así que, para las 8 de la mañana, ya estábamos todos aquí esperando", ha relatado Pérez.

Y eso que, en estas elecciones municipales y autonómicas, "al haber dos urnas, la cosa se pone un poco más complicada, cuando hay una sola es aún más fácil". Con todo, los vecinos de la localidad estaban en esta ocasión especialmente motivados, porque, como ha señalado Pérez, "había otro pueblo -no ha especificado cuál- que nos quería hacer la competencia".

Villarroya, localidad situada en la comarca de Cervera del Río Alhama, lleva años ostentando el reconocimiento de ser el primer pueblo en cerrar sus urnas. Una circunstancia que "ocurrió como algo casual" y que ya es una tradición, sellada incluso por la masiva presencia de medios de comunicación en la localidad, para hacerse eco del récord.

"No sabes la de cámaras que había hoy", ha señalado aún algo sorprendido el actual alcalde de Villarroya, el más longevo en el cargo de todo el país, ya que tomó posesión por primera vez en el año 1973, y ha ido encadenando mandatos desde entonces.

De este modo, el próximo mes de septiembre -si revalida el puesto, algo que ellos ya conocen, "porque ya hemos hecho el escrutinio, pero hasta las 20 horas no se puede decir"- cumplirá 50 años como primer edil del municipio. "No me canso, estoy ya acostumbrado", ha asegurado.