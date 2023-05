Las nuevas señales de tráfico en 2023 y las que cambian de diseño

Al sacar el carnet de conducir, el test es una palabra esencial. Hay que hacer muchos y echarle codos al asunto, para no fallar en las preguntas ‘trampa’ y quitarse el teórico cuanto antes. Las señales de tráfico son fundamentales en el examen, y aunque las más famosas no se le escapan a nadie, hay muchas otras menos habituales que conviene repasar a conciencia. Por si fuera poco, este año llega una nueva remesa de señales, algo que no se producía desde 2005.

Los cambios en el modelo de circulación y la entrada en juego de nuevos elementos, como los patinetes eléctricos, han impulsado varios cambios e incorporaciones. Prohibido el paso a patinetes, zona de bajas emisiones, cambios de parámetros sociales (la niña lleva de la mano al niño, un esfuerzo de igualdad) y otros factores piden hueco en el código.

En cuanto a los animales en zonas rurales, especialmente de bosque, también cambian los protagonistas: donde antes había ciervos y vacas ahora aparecerá un jabalí. Los primeros no han dejado de ser un elemento a tener en cuenta, pero el jabalí ha aumentado mucho su población en España y el criterio es de abundancia de ejemplos: además, por desgracia, el 80% de los accidentes provocados por animales que cruzan la carretera tienen como protagonista a este porcino salvaje.

Nuevos diseños de las señales de tráfico

También hay nuevos diseños, más modernos, que se fijan en las tipografías más comunes en los canales populares de difusión de contenidos, como pueden ser las redes sociales. El ‘stop’ cambiará su tipo y cuerpo de letra (más grande y moderno), y el paso del tren en una zona sin barreras ya no incorporará el vapor saliendo de la locomotora.

Otro detalle importante: el cambio será paulatino en la segunda mitad de este año; comenzará con la entrada en vigor del nuevo Real Decreto que modificará el reglamento de circulación, vigente desde 2004 y que ya ha sido objeto de leves cambios en los últimos años. Según aclara la Dirección General de Tráfico, la sustitución de las señales antiguas no se producirá hasta que las antiguas estén deterioradas.

Otras señales que cambian

Entre las que tienen nuevo diseño, destacan las siguiente:

Cercanía de un paso de peatones. Sustituye a la anterior, que era cuadrada y azul.

Peligro por cercanía de zona en la que circulan personas mayores. La figura femenina va delante.

Tramo de visibilidad reducida. Ahora se verá un coche adentrándose en ese tramo.

Nuevas señales de tráfico. K. U.

Entre las nuevas hay que señalar las siguientes: