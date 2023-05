Abascal avisa desde Murcia que expulsará de Vox a quien se oponga al Plan Hidrológico Nacional o los trasvases

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reafirmado este martes desde Murcia el apoyo del partido al Plan Hidrológico Nacional y los trasvases y ha avisado de que quien se oponga a esta política del agua no tiene cabida en Vox y será expulsado. "El que se oponga al Plan Hidrológico Nacional, a una política nacional del agua, a que el agua llegue hasta el último rincón de España, se va de Vox; no tiene sitio en este proyecto político", ha advertido ante un millar de personas.

En el Palacio de Congresos de Cartagena, Abascal ha censurado a los partidos que tienen diferente discurso en función del territorio en el que están y ha señalado directamente las contradicciones del PP en materia de agua, con diferentes propuestas según las haga desde Aragón, Castilla-La Mancha o Murcia. Por eso, ha calificado de "insoportable" ver ahora al presidente murciano, Fernando López Miras, hablando de un plan hidrológico y ha preguntado por qué no lo han hecho hasta ahora.

"¿Por qué les vamos a creer? Por sus hechos les conoceréis", ha subrayado lamentando que España "padece" al PSOE ("una catástrofe y una plaga"), pero Murcia "padece" al Partido Popular. "Y ambos son una tenaza para la Región de Murcia, para su prosperidad y para la supervivencia del campo al que han traicionado", ha denunciado.

"En cuanto somos chantajeados, fuera"

Ante esto, ha reivindicado que Vox tiene el mismo discurso en toda España y quien no lo comparta no tiene cabida en el partido. Con ello, no ha esquivado la polémica de Vox en el Parlamento de Murcia, donde tres de los cuatro diputados electos en 2019 han acabado fuera del partido.

"En cuanto somos chantajeados, fuera, mejor no tener representación que estar representado por chantajistas. Y nos puede pasar también ahora, que algún representante diga lo contrario de lo que hemos dicho y prometido. Y puedo asegurar aquí que el que haga eso está fuera de Vox", ha zanjado.

Abascal ha reconocido así que no sabe qué representación logrará su partido el próximo domingo, pero espera que suficiente para condicionar gobiernos y "poner las primeras piedras" para expulsar al socialismo de las instituciones.

Para hacerlo posible, ha adelantado que Vox exigirá "claridad" al Partido Popular. "Tener enfrente un interlocutor que sepamos que dice lo mismo en todas partes y que lo que pacta lo cumple", ha pedido reconociendo que esa "no ha sido la experiencia" de Vox cuando ha pactado con el PP en la Comunidad de Madrid o Andalucía.

El PP saca a pasear a "viejas glorias" como Aznar

Además, ha criticado la campaña electoral de los 'populares', que cree que "se han mimetizado tanto" con el PSOE que "ya no saben qué hacer". En esta situación "sacan a pasear a las viejas glorias", en referencia al expresidente José María Aznar, pensando que los de Vox se van a "ir al suelo".

Pero ha avisado de que Vox no cejará en la defensa de sus principios y ha asegurado que "hay mucha buena gente" que ha confiado en el PP y que "en realidad" piensa como Vox, aunque les han "confundido" con "la cantinela" al voto útil.

"¿Mañueco está engañando por pactar con Vox?"

En este contexto, ha aprovechado para responder a López Miras, que dijo que no quería gobernar con Vox porque las coaliciones son "un engaño". "No, un engaño es gobernar con tránsfugas, que es lo que ha hecho durante estos años. Una coalición, un pacto, no es un engaño. Los ciudadanos votan", ha reivindicado Abascal.

Y si no obtienes mayoría absoluta en las elecciones, ha insistido, tendrás que "entenderte con otro". El líder de Vox cree que esto lo tiene "cualquier persona razonable", que además sabe que en un acuerdo no es posible aplicar un programa electoral al completo. Y ha preguntado a López Miras si cree entonces que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, está perpetrando un engaño por pactar con Vox.

"Que se aclaren los que piensan sobre el agua en un sitio y en otro, que se aclaren sobre los pactos", ha pedido a los 'populares' señalando a "gente seria" del PP en Castilla y León y a "otros" que creen que Vox está "obligado" a entrar sus votos "gratis". "De ninguna manera", ha avisado.