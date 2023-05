Vecino de Pinofranqueado (Cáceres): "Alguien quiere cargarse Las Hurdes"

Marcos Hernández, un vecino de Pinofranqueado, está viviendo con "mucha rabia" e "impotencia" el incendio forestal que comenzó el miércoles en esta localidad cacereña y denuncia que "alguien quiere cargarse Las Hurdes".

"Intencionado otra vez, sí, alguien quiere cargarse Las Hurdes", ha indicado a EFE este vecino, que lleva dos noches sin dormir y sofocando el fuego que se acerca a las casas del pueblo.

Marcos, que ha reconocido que ha sentido "miedo" y que lo lleva "muy mal", ha asegurado que los bomberos no pueden hacer nada, salvo controlar el incendio -que ya lleva quemadas entre 7.000 y 8.000 hectáreas, según la Guardia Civil- y salvar las viviendas.

Más resignado se ha mostrado otro vecino de Pinofranqueado, Jesús de Cáceres: "La gente de aquí estamos un poco acostumbrados; es raro el año que no hay algún incendio".

Jesús ha explicado a EFE que en esta zona se practica mucho el senderismo y ahora vienen "dos o tres años un poco negros", pero "lo bueno que tiene es que Las Hurdes se recupera enseguida" y, a pesar del fuego, seguirá habiendo zonas verdes que se pueden visitar.

"Mucha pena, llevo muchos años paseado los domingos todo esto y ahora...", ha comentado.

Otra vecina de Pinofranqueado es Margarita Sánchez, que temía que se quemara su huerto y a la que la Guardia Civil no ha dejado ir allí a dar de comer a las gallinas.

Ha bromeado con los guardias, que le han dicho que por un día que no coman las gallinas no pasa nada. "Sí, pero para mañana no tengo huevos", les ha contestado ella, que le daba el cubo a un guardia para que les diera él de comer.

Margarita ha asegurado que sus hijos le llaman preocupados y que una mujer que vive en Barcelona le dice que en Las Hurdes, a pesar de los incendios, se vive mejor gracias a los pinos.