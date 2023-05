Comprobar el cupón Extra Día de la Madre 2023 de la ONCE: resultados del 7 de mayo

No hay dinero en el mundo que pueda reemplazar el amor de una madre. Eso sí, aunque muchas personas dicen que el dinero no da la felicidad, una pequeña ayuda en un momento determinado de la vida no le viene mal a nadie. Y si es grande, mejor aún, claro. Este domingo 7 de mayo, los españoles brindan y celebran con sus familias el Día de la Madre; la guinda del pastel viene en forma de dos sorteos con millones de euros en juego.

Por un lado, Lotería Nacional premia con 15.000.000 de euros a un solo décimo. El resto se divide entre 1.300.000 euros por serie; 250.000 euros por serie y otros 3.485.100 premios. Por su parte, la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) sube algo más la apuesta al asignar 17 millones de euros a un solo cupón, a los que se suman 99 premios de 40.000 euros y 900 premios de 1.500 euros. Y todo por los 5 euros que vale el cupón.

El resultado del sorteo se publicará aquí a partir de las 21.15.

El sorteo se realiza a las 21.15 en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples. Heraldo.es publicará puntualmente el resultado de un sorteo que dura aproximadamente 20 minutos y podrá seguirse en directo en juegosonce.es.

Premios del Extra Día de la Madre de la ONCE



1 premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie.

99 premios de 40.000 € a las cinco cifras.

900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras.

9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras.

90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras.

900.000 premios de 5 € a la última cifra.

Cuánto se lleva Hacienda del sorteo del Día de la Madre

Desde el 1 de enero de 2020, el mínimo exento de los premios de loterías es de 40.000 euros, con lo que todos los premios inferiores a esta cantidad están exentos de impuestos. Todos aquellos premios que sobrepasen los 40.000 euros tendrán una retención del 20%.

