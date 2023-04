El PSOE, el más votado por las personas LGTBI+, seguido de cerca por Podemos

El PSOE sería el partido más votado por las personas LGTBI+ (27,8 %) en las próximas elecciones generales, seguido de Unidas Podemos (22,6 %), PP (19,6 %), Vox (7,1 %), Más País (6,1 %) y Ciudadanos (4,8 %), según una encuesta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+).

El sondeo, realizado por 40db a 800 personas LGTBI+, muestra el apoyo mayoritario a los partidos de izquierdas que lograrían mayoría absoluta y a la ley Trans y LGTBI, pero también destaca que el colectivo vota a los partidos más comprometidos con sus intereses, aunque su ideología sea de derechas.

"Cuando analizamos la ideología, los partidos de izquierda tienen más éxito entre el colectivo, pero dentro de él no es extraño que haya personas de derechas, incluso de Vox, que votan a la izquierda", ha explicado el analista de 40db Víctor Pérez.

El estudio recuerda que habría 3.000.000 de votantes LGTBI, ya que según el CIS se estima que entre el 7 % y un 8 % de la población en España forma parte del colectivo, un 20 % en el caso de la población de entre 18 y 24 años.

Respecto a las generales de 2019, "los partidos que más aumentan los votos son Unidas Podemos y Más País que doblarían el voto y caería el PP diez puntos", ha detallado.

Cuando se pregunta lo que votaron en las anteriores elecciones y lo que harán en las próximas, "el colectivo tienen menos fidelidad a su recuerdo de voto que la población general: habría fugas del PP hacia el PSOE, del PP a Ciudadanos y también fugas del PSOE hacia Unidas Podemos".

Respecto a la valoración de la ley trans: el 21,6 % lo hace muy positivamente, un 41,4 % positivamente, un 18,1 indiferente y un 11,8 % negativamente o muy negativamente.

El analista ha destacado que el colectivo está menos movilizado que la población en general, así las personas LGTBI+ que votarían seguro serían el 41 %, frente al 54,5 %.

"No obstante, no hay que olvidar que la población del colectivo es más joven y está menos movilizada que los mayores, por lo que podría ser por su condición de joven el hecho de que no vaya a votar, aunque también por otras razones", ha expuesto.

Para el secretario de Organización de la Federación Estatal LGTBI+, el sociólogo y politólogo Ignacio Paredero, "los datos muestran que el colectivo vota mayoritariamente a los partidos que defienden sus derechos y que la Ley Trans y LGTBI es apoyada con rotundidad por el colectivo".

El estudio señala que el colectivo considera que Unidas Podemos está "muy comprometida" (29,5 %) o "bastante comprometida" (26,3 %) con sus derechos, y que el PSOE está "muy comprometido" (12,4 %) o "bastante comprometido" (33,8 %).

Por el contrario, un 65 % de las personas encuestadas consideran que Vox está “nada” comprometido con los derechos del colectivo y un 39,5 % piensa igual sobre el PP.

Sobre la menor participación, Paredero cree que "los insultos a las personas LGTBI+ tienen consecuencias electorales; es muy complicado movilizar a las personas para que te voten cuando a la vez las estás insultando".