La Virgen del Pilar se cuela en la polémica de TV3 por la parodia a la Virgen del Rocío

La polémica desatada sobre el 'gag' del programa 'Està passant' que parodiaba la Virgen del Rocío en la cadena catalana TV3 sigue coleando y dejando una cascada de reacciones sobre el controvertido 'gag'.

El presidente aragonés, Javier Lambán, no dudó en criticar lo sucedido a través de su cuenta de Twitter, donde tachó de "miserable y de mal gusto la parodia". Para el líder del PSOE aragonés este incidente es "otra muestra de esa actitud entre soberbia y estúpida con la que estos individuos nos miran al resto de los españoles". A lo que añadió su "solidaridad" con los andaluces y con todos los que se hayan sentido insultados, escribió.

Miserable y de mal gusto la parodia de la Virgen del Rocío de @tv3cat Otra muestra de esa actitud entre soberbia y estúpida con la que estos individuos nos miran al resto de los españoles. Mi solidaridad con los andaluces y con todos los que se hayan sentido insultados — Javier Lambán (@JLambanM) April 10, 2023

Sus palabras han calado en uno de los protagonistas de la historia. El director y presentador del programa en cuestión, Toni Soler, no ha dudado en contestar al comentario de Lambán y lo ha hecho con sorna a través de una única frase que apela a los sentimientos del aragonés. "Pero guárdatelo para cuando imitemos a la Virgen del Pilar, hombre", ha escrito en Twitter, aunque ahora el mensaje no puede leerse al haber restringido el acceso a su cuenta.

Tuit de Toni Soler HA

Toni Soler es uno de los rostros más conocidos en la televisión catalana, donde ha estado muy vinculado a programas de humor. Es miembro fundador de la productora Minoria Absoluta y uno de sus programas más conocidos es 'Polònia', basado en la sátira política mediante imitaciones de políticos y otros personajes famosos.

TV3 pide disculpas 🙄 pic.twitter.com/X8irQR2dgt — Rodrigo Terrasa (@rterrasa) April 11, 2023

Tras la polémica suscitada, Soler respondió, con altas dosis de ironía, en su programa de este martes a muchos de los que lo han criticado, entre ellos Javier Lambán. Y reconoció que en octubre estuvieron "a un pelo" de hablar de la Virgen del Pilar. "Ha llegado el momento de las disculpas, creo que en este caso es obligado", comenzó diciendo el presentador. "Exigimos disculpas al presidente de Andalucía por acusarnos de menospreciar a los andaluces", subrayó. "Es mentira, es irresponsable y es demagógico. Si hasta queremos a Gavi, que es el andaluz más odiado en España", bromeó en referencia al jugador del Barça, nacido en el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca. "Aquí lo adoramos", subrayó.

"Exigimos disculpas a los políticos de aquí y de allí que han aprovechado esto para rascar cuatro votos, dos en el caso de Ciudadanos", Continuó Soler. "Exigimos disculpas a los obispos catalanes por preocuparse más por el humor de TV3 que por la pederastia. Exigimos que Telecinco a cambio de toda la mierda que ha dicho sobre mí, me deje participar en La Isla de las Tentaciones", dijo entre risas.

También criticó al periodista Carlos Herrera. "Dijo literalmente que, si pudiésemos, meteríamos a todos los andaluces en campos de concentración. Aquí tendría que ir una broma, pero no sé cómo hacerla, me parece demasiado fuerte".

Y por último exigió disculpas a la asociación Abogados Cristianos por intentar llevarles a juicio al ponerles una denuncia. "Que sepan que citaremos a la Virgen del Rocío a testificar en la defensa", bromeó.

"Humor sobre todo"

La televisión catalana defendió este martes que la sátira es "síntoma de calidad democrática" y subrayó que "ha hecho humor sobre todo y lo continuará haciendo" a pesar de haber recibido críticas de la Junta de Andalucía, la Conferencia Episcopal Tarraconense y la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Catalunya (Fecac), entre otros.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró que los andaluces están "hartos" de que parte de TV3 haga bromas sobre ellos y anunció anunciara que pedirá una rectificación por el 'gag'.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, expresó su respeto por la religión y por todos los creyentes, aunque rechazó "alimentar la polémica" sobre la parodia, que considera que se ha convertido en algo político.

Además, Aragonès rechazó valorar un tuit del presentador y humorista de 'Està Passant', Jaïr Domínguez, en el que aseguró que tiene "predilección por hacer mofa de sectas controladas por pederastas".

"Con todo el respeto por todos los profesionales, como presidente no me corresponde comentar los tuits que alguien pueda hacer. Sí que tengo claro como presidente, y creo que lo he demostrado, mi respeto por el hecho religioso", zanjó.

Denuncia de Abogados Cristianos

La Fundación Española de Abogados Cristianos ha presentado una denuncia contra los presentadores de TV3 Toni Soler y Jair Domínguez y contra la actriz Judit Martín por un presunto delito de escarnio contra los sentimientos religiosos.

La denuncia se presentó en los juzgados de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) y reprocha que Martín, "con un forzado acento andaluz, hizo una representación escarnecedora de los sentimientos religiosos, cristianófoba y andulozófoba".

El texto recoge expresiones que se usaron en el programa durante la parodia de la Virgen, como 'Estoy más caliente que el palo de un churrero' y '¡Llevo 200 años sin poder echar un polvo como Dios manda! Porque mientras que me quito el vestido ya se me han quitado las ganas'.

El delito de escarnio se penaliza con una multa y, al parecer de los denunciantes, "la realización del 'sketch' vejatorio hacia la Virgen del Rocío no deja lugar a dudas: el acto de befa o burla es claro y contumaz", y afirman que no está amparado por la libertad de expresión.