Un ex actor porno gay, candidato del PP en un pueblo de Albacete

Antonio Moreno se hizo popular hace años como actor de porno gay bajo el nombre artístico de Héctor de Silva. Más tarde fue bombero forestal y ahora, que trabaja como ganadero junto a su pareja en Carcelén (Albacete), ha decidido entrar en política. Lo hará como candidato a la alcaldía de este pueblo de 483 habitantes por el Partido Popular.

"Mi pasado como actor porno lo llevo con normalidad porque mi familia, que me apoyó, lo sabía y siempre lo he contado. Es una etapa de mi vida de la que no me arrepiento porque, además, aprendí mucho", asegura Antonio Moreno, que después se convirtió en bombero forestal de la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM), que se encarga de la prevención y extinción de incendios forestales.

Fue, precisamente, este trabajo, el que permitió a Antonio, que actualmente tiene 38 años, conocer el pueblo de Carcelén ya que fue trasladado hace seis años a esta comarca. "Yo nací en la ciudad de Albacete pero cuando llegué aquí me enamoré de este pueblo y de su entorno natural, que es espectacular", añade este candidato del PP que también tiene raíces familiares en esta pequeña localidad: "Descubrí que una tía mía había sido dada en adopción a una familia de Carcelén, la busqué y la encontré".

Después de trabajar como bombero forestal acordó con su pareja dedicarse a la ganadería y abrieron una explotación con cabras. "Es un trabajo muy duro, desde primera hora de la mañana y todos los días de la semana pero nos gusta", reconoce.

Programa político

El PP de Carcelén le propuso ser su candidato y él aceptó con la condición de que pudiera conformar su lista libremente. En su opinión, el pueblo "necesita mejorar en muchas cosas porque está muy abandonado, tenemos un IBI muy alto y cada vez hay menos población porque no hay trabajo para atraer familias con niños".

"Carcelén tiene muchas posibilidades porque cuenta con naturaleza, patrimonio y unas fiestas de agosto que podrían darse a conocer", afirma Antonio, que el 28 de mayo tendrá enfrente a la candidata del PSOE y actual alcaldesa, María Dolores Gómez Piqueras, que gobierna en este pueblo de La Manchuela albaceteña desde 2011. La noche electoral será emocionante en Carcelén pues en las últimas elecciones municipales, las de 2019, el PSOE obtuvo 199 votos, tan sólo 7 más que el PP.