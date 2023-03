Participa | ¿Qué te parece el debate de la moción de censura de Vox?

Vox ha sometido por segunda vez a una moción de censura al Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez. En el discurso de apertura de este proceso, Santiago Abascal, líder de la formación ultraderechista, ha pedido a los diputados que la apoyen para poner fin a una legislatura "del circo, del disparate, del esperpento" que, en su opinión, ha generado "división, odio y ruina".

En su intervención en la Cámara Baja para presentar las motivaciones de su moción, con el economista Ramón Tamames como candidato alternativo, Abascal ha dicho que solo hay dos opciones. "Consentir con la continuidad de Sánchez y su Gobierno contrario a los intereses de los españoles, votando a favor o absteniéndose, o apoyar esta moción para que unas nuevas elecciones pongan fin a esta legislatura del circo, del disparate, del esperpento, pero, sobre todo, de la división, odio y ruina", ha comentado.

Pedro Sánchez ha salido después al estrado para contestar. Ha calificado a Vox de ser "el glutamato de la derecha" y que cree que sólo aporta odio, agitación en las calles, insultos en el Parlamento y mociones de censura estériles. "Vox es el glutamato de la derecha, un simple potenciador del sabor extremo y radical", ha añadido antes de afirmar que la diferencia de este partido con el PP es que aporta "un plus de brutalidad".

Ha participado también Ramón Tamames, quien ha sido criticado por no aplaudir el discurso de Santiago Abascal. Ha comparado a Sánchez con un monarca absoluto y ha dicho que "no respeta la división de los poderes". Eso es lo propio de un Gobierno "frankestein", frase de Alfredo Pérez Rubalcaba, del que ha dicho que defendía que no podían ir "de la mano de los partidos independentistas".

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que previsiblemente, intervendrá en el debate, ha llegado al Congreso de los Diputados cinco minutos antes de que comience la sesión y ha esquivado las preguntas sobre si intervendrá o no finalmente.