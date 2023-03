Sánchez pide a Abascal que "pida perdón" por llamar "locas" a Montero y a Belarra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al presidente de Vox, Santiago Abascal, que "pida perdón" a las ministras de Igualdad y Derechos Sociales, Irene Montero e Ione Belarra, respectivamente, por llamarlas "locas".

Durante la moción de censura que se celebra este martes en el Congreso contra el Ejecutivo, y en respuesta a la intervención de Abascal en la tribuna, Sánchez ha acusado al presidente de Vox de participar en una "estrategia de criminalización y odio" que le ha llevado a "llamar locas a dos ministras de España".

Se refiere, así, a unas declaraciones durante un mitin de Vox en Santa Cruz de Tenerife en donde Abascal criticó las leyes del 'solo sí es sí' y Trans, asegurando que estaban "hechas por unas locas que están en el Consejo de Ministros".

Sánchez ha lamentado que Vox use la tribuna "para sembrar su odio contra las mujeres" y, en este sentido, ha instado a Abascal a "retirar inmediatamente este insulto" y a "pedir perdón a estas ministras del Gobierno".

"¿A cuál se refiere? A las que el otro día me deseaban la muerte?", ha respondido Abascal en su réplica, haciendo referencia a un video publicado en las redes sociales por la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, durante la manifestación del 8M en el que se oía a algunas participantes gritar '¡Qué pena me da, qué pena me da que la madre de Abascal no pudiera abortar!'.

"Qué pena, hijo, que no he tenido 2 gemelos iguales "

Abascal ha explicado que tras lo ocurrido le llamó su madre para "hacerle un piropo". "Me vino muy bien lo que dijeron, porque me dijo 'qué pena hijo que no he tenido dos gemelos iguales", ha explicado, antes de apuntar que "no hay mal que por bien no venga".

Para finalizar, el líder de Vox ha recordado a Sánchez que esas "ministras suyas" son las "responsables" de que "la mujer no signifique nada" y que estén "inseguras".