Feijóo dice que busca el voto de quien "no quiere discutir por política"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este sábado en un acto de partido en Cartagena que su proyecto “se dirige a la mayoría centrada y sensata” que “no quiere discutir por política”.

“A la mayoría de esas familias que no quieren una sobremesa en la que unos se enfrentan a otros”, lo ha descrito el líder del PP, en contraposición a un Gobierno que entiende que “vive de la crispación y el enfrentamiento”.

Ha destacado que todavía “no ha acabado el partido y no se puede dar un balón por ganado, pero tampoco un voto por perdido”, al tiempo que ha advertido de que si el PP no logra cambiar el Gobierno, “lo lamentaremos durante una década” y “nos sentiremos corresponsables del fracaso de la nación”.

Feijóo, ante un millar de personas que llenaban el patio de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena, ha apuntado que el Gobierno es “incapaz de ponerse de acuerdo” en algo porque “lo único que le importa es su supervivencia en la Moncloa”, pues “el apego al cargo es el único pegamento que amalgama una coalición rota”.

Sin embargo, ha vaticinado que “en lo único en lo que va a votar todo el Gobierno junto la próxima semana es en el no a la llamada moción de censura”, una votación parlamentaria que “ganará Pedro Sánchez sin ningún esfuerzo”, pero el PP lo hará “en las urnas”.

Cree que los “insultos que recibe” en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros reflejan que el Gobierno “ya se sabe en la oposición” y que “cada día ve más cerca un cambio político en España, con un gobierno de prosperidad y de crecimiento económico” como el del PP.

Para ello, ha pedido “a los socialistas no 'sanchistas'” que hayan suyo el eslogan del PSOE "defiende lo que piensas" y propugnen que “no se puede dormir con Podemos”, que Bildu y el independentismo “no pueden tener la llave del Gobierno de España”, que la corrupción “hay que combatirla y no despenalizarla” y que “el feminismo en la igualdad es un punto de encuentro y no un campo de batalla”.

“Defendedlo de aquel que ha gobernado en contra de todo lo que pensáis”, les ha instado.