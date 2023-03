Sánchez anuncia que la crisis de gobierno será después de la moción de censura y se limitará a Darias y Maroto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que la crisis de Gobierno será después de la moción de censura que ha presentado Vox contra el Ejecutivo y que se debatirá los días 21 y 22 de marzo en el Parlamento. Además, ha señalado que se limitará a la salida de las dos ministras candidatas en las municipales.

Así lo ha afirmado hoy el presidente durante la rueda de prensa conjunta que ha celebrado en Lanzarote con el primer ministro portugués, Antonio Costa, tras la 34 Cumbre hispano-lusa que se ha celebrado ayer y hoy en el emblemático enclave de los Jameos del Agua.

Al ser preguntado si iba a acudir a la moción de censura con la actual composición de Gobierno, Sánchez ha respondido: "Ya le desvelo que la crisis de Gobierno será después de la moción de censura, no será antes y se circunscribirá a las dos ministras".

Se refería a la titular de Industria, Reyes Maroto, que encabeza la lista al ayuntamiento de Madrid y a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, quien opta a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria.

Según Sánchez han hecho ambas un trabajo "extraordinario" y las va a echar de menos en lo personal y en lo político, pero admite que ahora tienen cometidos "importantes" por lo que les ha deseado "toda la suerte del mundo".

No desvela la estrategia del Gobierno en la moción

Pedro Sánchez no ha querido desvelar la estrategia de intervenciones que va a seguir el Gobierno durante la moción de censura y tampoco se ha pronunciado sobre la propuesta realizada por Unidas Podemos de que intervengan Yolanda Díaz, Ione Belarra e Irene Montero.

"Me permitirá que no desvele la estrategia parlamentaria en la moción de censura por parte del Gobierno", ha exclamado emplazando a esperar hasta el martes para poder verlo. No obstante, ha agradecido el "buen todo del candidato", el economista Ramón Tamames. "Tendremos creo un interesante debate parlamentario", ha concluido.