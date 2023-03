El padre de Marta del Castillo apunta a un nuevo lugar para buscar el cuerpo de su hija: "Ya me encargo yo"

Antonio del Castillo, padre de Marta, la joven sevillana asesinada en enero de 2009 y cuyo cuerpo sigue sin encontrarse, ha expresado su deseo de que la Policía lo busque en un lugar cuya localización trasladó hace seis meses al Grupo de Homicidios sin que hasta ahora haya actuado.

Del Castillo ha escrito este viernes en Twitter: "Hace más de 6 meses me prometieron que sería el CNP quien mirara esto con discreción. A día de hoy la palabra dada vale lo que vale. Ya me encargo yo. El sitio no se mira porque sí, muchos indicios", con una fotografía de un lugar que no identifica pero que parece un pozo y una zanja.

El padre de la joven ha añadido otro comentario señalando que el asesino de su hija, Miguel Carcaño, dijo "que había algo circular de hormigón en la zanja. Algo que nunca había dicho antes" y ha dado las gracias a las personas que se han ofrecido "a cavar" en dicha zona.

Según Antonio del Castillo, los laterales de la zanja "han dado de sí después de 14 años y hay más de dos metros de tierra por una anchura de tres por cuatro de tierra, por lo que sólo una máquina es lo rápida en llegar al terreno del año 2009 en una hora". Tras esta denuncia en las redes, la Policía ha explicado en un comunicado que el lugar localizado por el padre de Marta del Castillo se encuentra situado en una propiedad privada y que se trata de un terreno agrícola en el que existía una plantación.

"Toda vez que la misma ya ha sido recolectada se está a la espera de obtener la autorización de su propietario para realizar la búsqueda, en caso que de las gestiones que se están desarrollando resulten elementos objetivos que permitan establecer la posibilidad de que la misma sea positiva", según señala la Policía.

Según añaden, en cuanto se concreten estas gestiones "se procederá a dar cuenta a la Autoridad Judicial con el resultado de las mismas, para en su caso comenzar la búsqueda".