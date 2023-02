Sánchez traslada a refugiados ucranianos el compromiso de España con su país

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este miércoles un encuentro con refugiados ucranianos, a los que ha trasladado el compromiso "firme e inequívoco" de España para defender la integridad territorial y la libertad en su país.

"Seguiremos ayudando a Ucrania el tiempo que sea necesario", señala el jefe del Ejecutivo en su cuenta de Twitter, donde se le puede ver junto a seis ciudadanos ucranianos, quienes han compartido con Sánchez testimonios de su huida de la guerra.

España es un país solidario, de ayuda y acogida.



El pueblo ucraniano siempre podrá contar con nosotros. pic.twitter.com/HhpO8BRBUs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 22, 2023

Cuando se va a cumplir un año del inicio del conflicto bélico, el presidente ha recordado, a través de un vídeo, que España ha acogido a más de 165.000 ucranianos, de los que 52.000 son menores de 16 años que están plenamente escolarizados en España.

Emociona escuchar los testimonios de refugiados ucranianos que llegaron a España huyendo de la injustificada guerra de Putin.



Les dimos la acogida que se merecían y aquí han logrado recuperar la normalidad en sus vidas.



Seguiremos ayudando a Ucrania el tiempo que sea necesario. pic.twitter.com/t9aouBSs5i — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 22, 2023

Ha relatado cómo estos refugiados, cinco mujeres y un hombre, han compartido con él su día a día y cómo echan de menos a los familiares que siguen en Ucrania, algunos de ellos luchando en el frente de batalla.

"A todos ellos les he expresado el compromiso firme, inequívoco de la sociedad española, del Gobierno de España por apoyar a Ucrania de todas las maneras posibles para defender la libertad y su integridad territorial", ha señalado Sánchez, quien ha agregado que "decir no a la guerra de Putin en Ucrania es decir no al imperialismo y es decir sí a la paz, a la libertad de los pueblos".

Eso es, ha concluido, "lo que estamos defendiendo entre todos en Ucrania".

Las ONGD piden a Sánchez que dé "un paso al frente"

Mientras tanto, la Coordinadora de ONG para el desarrollo ha pedido al presidente del Gobierno que dé "un paso al frente" y promueva la paz en Ucrania, aprovechando entre otras cosas la próxima Presidencia de turno de la Unión Europea, así como que este esfuerzo vaya acompañado por una reducción del gasto militar.

"Señor presidente, en coherencia con su defensa de la paz y la seguridad internacional, debe dar un paso al frente y apostar claramente por el fin del conflicto", defienden en su misiva las organizaciones que conforman la Coordinadora.

A partir del 1 de julio, cuando España asume la Presidencia del Consejo de la UE, "estará en una posición clave para promover una agenda de paz" y para "realizar un llamado urgente y global para la construcción de la paz" puesto que "esta es la única salida realista, sostenible y respetuosa con la vida de millones de personas", sostienen.

En opinión de la Coordinadora, "se necesitan mayores esfuerzos e iniciativas internacionales para generar condiciones de diálogo y negociaciones". Por eso, piden a Sánchez que se use la Presidencia europea "para avanzar hacia una solución negociada y un alto el fuego". "Sabe muy bien que puede hacerse mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora", acotan.

Por otra parte, reclaman al presidente que "abandere una agenda de paz desde la palabra y, sobre todo, desde los hechos". Así, sostienen que "todo esfuerzo a favor de la paz debe acompañarse de un proceso de desmilitarización y desnuclearización de las relaciones internacionales, pero también de nuestras políticas, de los presupuestos e incluso de los discursos".

Por ello, "es imprescindible reducir los gastos militares", reivindican, tras resaltar que España es ahora el quinto país exportador de armas a nivel mundial. "Es crucial promover políticas de desarme y resolución de conflictos", insisten, subrayando que los fondos militares "deberían destinarse a promover el desarrollo social y económico, la transición ecológica, la cooperación y la cultura de paz".

"La militarización de las relaciones internacionales no evita las guerras, sino que las promueve", insiste la Coordinadora, que sin embargo reconoce que "la construcción y consolidación de la paz requiere diálogo, es un proceso complejo y de profundas transformaciones".

La próxima Presidencia de la UE "le otorga un lugar privilegiado para activar mecanismos a favor de la paz", le recuerdan a Sánchez las ONGD, que se ponen a su "disposición para contribuir a una salida que ponga fin a la guerra y a esta espiral de sufrimiento".