El pacto con Fiscalía enfrenta a Borràs y los otros dos acusados ante el TSJC

El pacto que dos acusados han negociado con la Fiscalía para delatar a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, ha enfrentado a las defensas del caso, que ya desde el inicio de la cuestiones previas se han cruzado reproches hasta el punto de plantear la suspensión de la vista.

El malestar entre las defensas de Borràs, de su amigo Isaías H., beneficiario de los contratos de la 'Institució de les Lletres Catalanes' (ILC) adjudicados presuntamente a dedo, y de Andreu P., quien presuntamente emitió facturas para enmascarar las irregularidades, ha aflorado desde el inicio de la intervención de la abogada, Isabel Ebal, quien junto a Gonzalo Boye representa a la líder de Junts per Catalunya (JxCat).

Antes de enfrascarse en la exposición de cuestiones previas, Elbal ha pedido a la sala que resolviera la petición que la defensa de Borràs le planteó ayer para que se le permita intervenir en último lugar, al considerar que las otras dos defensas se han convertido en partes acusadoras "pagadas" por sus negociaciones con Fiscalía para inculpar a la presidenta de Junts a cambio de una rebaja de pena.

Elbal ha recordado ante el tribunal que, tanto por los medios de comunicación como por otras vías que por "cuestiones deontológicas" no puede desvelar, han tenido constancia de que se ha "cerrado un acuerdo" entre las otras defensas y la Fiscalía para incriminar a Borràs.

"Es una situación tan novedosa que necesitamos por prudencia intervenir en último lugar", ha reclamado la abogada, ante lo que el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, ha dado la palabra a defensas y Fiscalía para que se pronunciaran sobre su petición.

En una agria intervención, Marina Roig, abogada de Isaías H., ha afirmado que no se habría opuesto a la petición si se hubiera expuesto "en los términos en que habitualmente se plantea", pero ha avisado de que no piensa "colaborar" después de que los abogados de Borràs hayan "cuestionado el mismo ejercicio del derecho de defensa".

"El derecho de defensa se ejerce de forma individual. Pensar que mi cliente se ha convertido en parte coacusadora es no entender el derecho de defensa", ha añadido, tras recordar que Isaías H. se enfrenta a la misma pena que Borràs, seis años de cárcel, y tiene derecho a apostar por la estrategia más beneficiosa.

También Alex Solà, abogado de Andreu P., ha considerado "innecesaria y desafortunada" la petición de la defensa de Borràs, que en su opinión debería llevar a una "retractación", aunque no se ha opuesto a que los abogados de la presidenta suspendida del Parlament intervengan en primer lugar.

Por su parte, la fiscal Assumpta Pujol ha dicho no tener inconveniente en el cambio de orden de intervenciones, pero "no en base a un acuerdo que no se ha formalizado".

La sala, finalmente, ha denegado la petición de la defensa de Borràs, aunque ha abierto la puerta a acordar un cambio en los turnos de intervenciones si en algún momento a lo largo del juicio "se considera que puede afectar el derecho de defensa".

La defensa de Borràs pide la suspensión

No ha quedado ahí la ofensiva de los abogados de Borràs contra los acusados que han estado negociando con la Fiscalía: ya en las cuestiones previas Elbal ha denunciado que su clienta "no va a tener un juicio justo", por lo que ha pedido que se suspenda el procedimiento para poder recabar más pruebas con las que blindarse frente a la acusación.

Tras recordar que durante tres años ha trabajado de forma "coordinada" y compartiendo información, estrategia e incluso gastos con la defensa de Isaías H., la abogada ha lamentado que desde que hace 72 horas han tenido conocimiento de un posible acuerdo se han tenido que volcar en la búsqueda de nuevas pruebas exculpatorias que las otras partes aún no conozcan.

Para la defensa de Borràs, el mero hecho de que las otras defensas hayan negociado con la Fiscalía ya provoca "indefensión material" a la presidenta suspendida del Parlament, independientemente de que el acuerdo se acabe formalizando, de forma que se ha vulnerado "flagrantemente su derecho a la presunción de inocencia".

Las repetidas alusiones de Elbal a las otras partes como "acusaciones" ha provocado la protesta de Marina Roig, que ha pedido al tribunal que impida a la defensa de Borràs seguir manifestándose en esos términos, cuestión en la que la sala le ha dado la razón.