Muere una niña por peritonitis en Valencia tras ir tres veces a urgencias

Una niña de 12 años ha fallecido en Valencia por una peritonitis tras acudir hasta en tres ocasiones diferentes a urgencias y ser mandada a casa al no detectarle nada grave. La menor llevaba una semana con fuertes dolores abdominales, vómitos y fiebre.

Los padres de la pequeña la llevaron un total de tres veces a dos urgencias distintas, dos al centro de urgencias de Viver, a tres kilómetros de Jérica (el pueblo donde viven) y una al hospital de Sagunto, de referencia para los pacientes de la comarca del Alto Palancia, a 42 kilómetros de su casa.

Las tres ocasiones en las que acudió los médicos la mandaron de vuelta a casa al no detectar ninguna dolencia de gravedad. Llegaron a decirle que probablemente sería un simple virus estomacal o la primera regla de la niña. La madre insistió y les planteó que podría ser una apendicitis, pero los facultativos defendían que esto no era posible y no le hicieron ningún análisis de sangre o ecografía, algo que podría haberle salvado la vida.

Más información Muere a los 19 años la ciclista profesional Estela Domínguez arrollada por un camión

Tal y como han narrado los padres a varios medios de comunicación, el pasado domingo la niña perdió el conocimiento en casa y ahí fue cuando la llevaron de vuelta al centro de urgencias de Viver, donde entró en parada cardiorrespiratoria y fue trasladada al Hospital la Fe de Valencia. Allí sufrió una segunda parada y la intentaron reanimar durante dos horas sin éxito.

La causa de la muerte oficial es una peritonitis purulenta con una infección en la sangre que puede provocar un fallo multiorgánico. La peritonitis es una afección grave que puede ser generada por una complicación de la apendicitis.

Los progenitores se plantean ahora denunciar contra la Administración por negligencia médica. El lunes fue declarado día de luto oficial en Jérica, una localidad con 1.550 habitantes a 73 kilómetros de Valencia.