Irene Montero reprocha al PP que se ría cuando dice "vosotres": "¿Podrían tener otra reacción que no sea la burla?"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reprochado este miércoles al PP sus risas en el Senado cuando en su discurso ha usado el término "vosotres". "Yo no sé por qué se burlan de personas que tienen el mismo derecho a existir que ustedes aunque no se identifiquen con un género u otro. ¿Podrían tener otra reacción que no sea la burla?, ha declarado.

Montero ha intervenido desde su escaño en el Pleno del Senado tras el debate de la Ley Trans en esta Cámara. La titular de Igualdad ha comenzado su discurso agradeciendo "a la mayoría feminista" que ha dado luz verde al texto en el Senado y ha agradecido la presencia de miembros de asociaciones trans y LGTBI que han seguido desde la tribuna la jornada dirigiéndose a ellos como "vosotros, vosotras y vosotres".

Esta expresión ha provocado las risas de los senadores del PP a los que Montero ha reprochado su actitud recordándoles que es "un deber del Estado" reconocer "después de muchos años de lucha" a las identidades no binarias. Además, ha llamado a los 'populares' a "intentar acercarse" a las personas del colectivo.

Sus palabras han sido celebradas por los representantes del colectivo LGTBI presentes en el debate, entre las que se encontraban la exsocialista Carla Antonelli, la presidenta de la FELGTBI, Uge Sangil o la presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé. También ha recibido los aplausos de la bancada del PSOE.

La ministra ha continuado su intervención recordando que han sido "muchas" las veces que se les ha dicho que este texto no llegaría al Congreso y ha destacado los avances que supone la norma, como el reconocimiento de las personas trans y las infancias trans sin necesidad de hormonarse, el acompañamiento de estas últimas por parte de su comunidad educativa, sus familias o seres queridos.

Según ha señalado, esta ley ayuda a "paliar los principales problemas y dificultades que tienen las infancias trans en este momento" que, según ha explicado, son "la incomprensión, la burla y la discriminación". "Esto es precisamente contra lo que combatimos, para que esos niños, niñas y niñes, desde su más tierna infancia, puedan ser quienes son", ha declarado.

Del mismo modo, ha señalado avances en derechos de las personas LGTBI, como la filiación de los hijos de parejas lesbianas sin necesidad de que estas estén casadas o contra la discriminación del colectivo en el deporte, a la hora de alquilar un piso o encontrar trabajo, entre otras.

Aún así, la ministra ha reconocido que "el camino no acaba aquí" porque, según ha señalado se han "quedado cosas en el tintero" y porque, según ha asegurado, "una vez que esta Ley esté en el BOE seguramente encontrará resistencias para su aplicación". "Nos tendréis de la mano", ha declarado, antes de concluir su intervención con un "es ley".