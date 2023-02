Abascal llamó a Feijóo para avanzarle nombre de Tamames y el líder del PP le dijo: este "disparate" ayuda a Sánchez

El presidente de Vox, Santiago Abascal, contactó con Alberto Núñez Feijóo hace días para avanzarle que pensaba proponer al exdirigente del Partido Comunista y catedrático Ramón Tamames como candidato a la moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, una charla en la que el líder del PP le reiteró que eso sería un "disparate" que solo beneficia al jefe del Ejecutivo, según han revelado fuentes de la cúpula del Partido Popular.

La semana pasada Tamames también conversó con Feijóo para trasladarle la propuesta que había recibido de Vox. Entonces, el presidente de los 'populares' intentó persuadir al profesor de Economía para que no aceptara este ofrecimiento en caso de formalizarse. De hecho, le llegó a decir: "Si fueses mi padre, no te dejaría hacer esto", según fuentes conocedoras de esa conversación.

Feijóo y Tamames ya habían coincidido hace semanas en un encuentro con miembros de la Academia de Ciencias Morales y Políticas en el que se habló de la moción de censura, si bien entonces se desconocía que Vox había sondeado al exlíder del PCE. Sin embargo, el presidente del PP ya expresó en ese foro su rechazo a una moción de censura que solo ayuda a dar a Sánchez una victoria parlamentaria.

Abascal presentó a Tamames como un buen candidato del mundo académico

Abascal contactó con Feijóo para trasladarle que había sondeado a Ramón Tamames y lo presentó como un buen candidato para la moción, al proceder del mundo académico y no tener un perfil partidista, según las mismas fuentes.

En esa conversación, el presidente del PP reiteró a Abascal los mismos argumentos contrarios a la moción de censura que ya le había expuesto en el mes de diciembre, subrayando que solo da un balón de oxígeno a Sánchez y, por lo tanto, no procede registrarla. Los 'populares' consideran que a pocos meses de las elecciones y que la mejor moción son las urnas.

En cualquier caso, Feijóo reiteró al presidente de Vox que si al final registra esa moción de censura contra Pedro Sánchez, el Grupo Popular no va a votar en contra. Desde 'Génova' han confirmado esta semana que el PP optaría por la abstención, a diferencia de lo que hizo Pablo Casado en octubre de 2020 cuando Abascal presentó su primera moción de censura contra Sánchez, en la que los 'populares' votaron 'no'.

Tamames también contactó con Feijóo

Tamames también llamó la semana pasada a Feijóo y defendió el mecanismo de la moción de censura, asegurando que en el debate en el Congreso estaba dispuesto a hacer un dictamen de la situación de España.

Sin embargo, el profesor no logró convencer a Feijóo, que le trasladó que esa moción es una baza y una oportunidad que da a Pedro Sánchez para atacar a PP y Vox, y lograr una victoria en el Parlamento, según fuentes del equipo del líder del PP.

En esa charla, Feijóo intentó persuadir a Tamames para que no diera el paso y le explicó que el Parlamento actual no es como el que él conoció en el pasado porque está más fragmentado y hablan 15 partidos. "Si fueses mi padre no te dejaría hacer esto", dijo a Tamames. El profesor, que cuenta con 89 años, le comentó que más que su padre, podía ser su abuelo.

Feijóo considera que una moción de censura en este momento es un "disparate" y así lo trasladó tanto a Abascal como a Tamames, según fuentes del entorno del líder del PP, que advierten además de que si al final se produce ese debate puede ser algo "folclórico" que puede provocar que España esté en todas las televisiones europeas cuando es un país "serio".

Abascal un poco de paciencia en sus conversaciones con Tamames

Este miércoles Abascal ha pedido "un poco de paciencia" respecto a las conversaciones que está manteniendo con Ramón Tamames para explorar la posibilidad de que sea el candidato a la moción de censura.

"El profesor Tamames y yo comprobamos que hay mucho interés en nuestras conversaciones. Debemos pedir un poco de paciencia. Seguimos trabajando para llegar a un acuerdo que permita presentar una moción de censura histórica", ha apuntado Abascal en un comentario en su cuenta de Twitter.

El líder de Vox ha hecho este llamamiento a la calma coincidiendo con la semana en la que tanto el partido como el propio Tamames habían dicho que se esclarecería si finalmente sería él el candidato a la moción de censura.

La pasada semana, Tamames ya reconoció que estaba dispuesto a encabezar la moción aunque reconoció que la decisión no estaba aún tomada porque quedaban detalles por cerrar con Vox. Desde el partido han insistido en que Tamames, de 89 años, sería un buen candidato para su moción de censura, pero han remarcado que no es la única opción con la que trabaja o ha trabajado Vox.