Aznar lamenta la "humillación" de Marruecos y que Sánchez "se deje desairar"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha lamentado este jueves "la humillación" de Marruecos y que el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, "se deje desairar", y ha advertido de que en política internacional "cuando te hacen un traje, cuando te toman la medida, te la toman para siempre".

"A mí me molesta mucho que el presidente del Gobierno sea desairado, pero me molesta más que el presidente del Gobierno de España se deje desairar. Cuando uno no se deja desairar, hay cosas que no pasan", ha señalado Aznar en un foro celebrado en Tomares (Sevilla).

Ha criticado que Sánchez decidió cambiar la política que mantenía España con Marruecos y el Sáhara durante décadas, pero lo hizo sin hablar ni intentar pactarlo con la oposición: ni siquiera hubo, según él, "un solo minuto ni una comparecencia parlamentaria" en el Congreso.

"Hemos perdido las relaciones con Argelia y somos humillados por Marruecos: es difícil tener un éxito mayor", ha ironizado.

Aznar ha opinado que el rey de Marruecos, que tiene "años de experiencia" y un "talento grande", defiende los intereses de su país, pero lo que a él le gustaría es que los intereses de España "estuvieran mejor defendidos".

Ha indicado que el papel de España sobre el Sáhara "era un deber español" y una responsabilidad, y lo que se ha hecho es "abdicar" de ella, por lo que se ha cuestionado que "por qué se renuncia si es nuestra obligación".