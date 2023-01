La mascarilla dejará de ser obligatoria "de forma inmediata" en el transporte público

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha confirmado que el Ejecutivo está estudiando el impacto de las medidas para controlar el acceso de viajeros desde China para terminar de tomar la decisión de retirar la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte.

En entrevista con CMMedia recogida por Europa Press, ha abundado en que el Gobierno y la sociedad ya han dado "distintos pasos" hasta "recuperar la normalidad".

Con todo, la ponencia de alertas "ha trabajado en este tiempo" pendiente de la evolución tras las nuevas normas adoptadas en diciembre ante el repunte de casos en el país asiático.

Así, se ha hecho un seguimiento tras el cual "de forma inmediata" serán retiradas las mascarillas, toda vez que se analice la última fase de la incidencia tras la apertura de fronteras con China.

Precisamente, el director del centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, aseguró este miércoles en Zaragoza que la mascarilla dejará de ser obligatoria en el transporte en "un plazo muy corto" de tiempo: "No se si será la semana que viene o la siguiente". No obstante, ha recordado que no es una decisión "únicamente" suya, sino que las iniciativas parten de los técnicos, las comunidades autónomas y el propio Ministerio de Sanidad. "Las propuestas están ya sobre la mesa, así que será en breve", recalcó

