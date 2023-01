Fernando Simón dice en Zaragoza que la mascarilla dejará de ser obligatoria "la semana que viene o la siguiente"

El director del centro de Coordinación y Alertas Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado este miércoles en Zaragoza que la mascarilla dejará de ser obligatoria en el transporte en "un plazo muy corto" de tiempo : "No se si será la semana que viene o la siguiente". No obstante, ha recordado que no es una decisión "únicamente" suya, sino que las iniciativas parten de los técnicos, las comunidades autónomas y el propio Ministerio de Sanidad. "Las propuestas están ya sobre la mesa, así que será en breve", ha recalcado.

En este sentido, ha reconocido que la situación epidemiológica de China ha "complicado" un poco la decisión. No obstante, ha insistido en que el mensaje "no es que se vayan a retirar las mascarillas", el mensaje es que "la población tiene que ser ahora mucho más responsable". "Ahora depende de cada uno de nosotros cuando tengamos síntomas, la utilicemos de manera responsable. También si somos personas vulnerables. Y entender que nuestra salud también afecta a los demás", ha apuntado antes de participar en la mesa redonda 'Verdad y Mentira, código binario de la democracia', que se enmarca dentro del ciclo 'Nuevo contrato social: la democracia que nos une'. También han participado el escritor Daniel Gastón; el economista Toni Roldán y la promotora cultural Simiona Levi.

Respecto al acto, el doctor Simón ha recordado que las redes sociales "han ayudado mucho para contener la pandemia", pero también han existido intentos de "mal utilizar la información". "Estamos en un momento en el que tenemos que reflexionar sobre todo esto", ha subrayado.