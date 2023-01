Más de un centenar de asociaciones llaman a la sociedad a frenar la ley del aborto y otras "malas leyes" del Gobierno

Más de un centenar de asociaciones se han unido este martes para hacer un llamamiento a la sociedad española y a los políticos para que se movilicen contra la "cascada de leyes esperpéntica y terribles" que están "asolando" a España y, en concreto, para intentar frenar la aprobación definitiva en el Senado de la nueva ley del aborto, que consideran una "barbarie".

"Pese a la cascada de leyes esperpénticas y terribles que están asolando a España, no pasa desapercibida la ampliación del aborto y, entre el Congreso y el Senado, hemos convocado este acto para decir que no formamos parte de un silencio culpable y cómplice, sino que queremos levantar la voz", ha manifestado el exministro e impulsor de NEOS, Jaime Mayor Oreja.

Así se ha pronunciado este martes en un acto convocado por la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad y NEOS, celebrado en el Auditorio de la Real Casa de Correos, en Madrid, y en el que han participado 43 organizaciones, aunque las que se suman al llamamiento superan el centenar.

Durante el encuentro, el coordinador de la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, Josep Miró, ha leído un manifiesto titulado 'Por la vida contra las malas leyes', en el que las asociaciones denuncian que, en 2021, "más de 90.000 niños han muerto por la vía del aborto", algo que califican de "masacre".

Además, defienden que el derecho a la vida es "el primero y más fundamental de los derechos" pero lamentan que está "cada vez más gravemente amenazado en España".

"Está más protegida la cría del urogallo que la del ser humano, está más controlada por la administración la tala de árboles que el aborto, se ven cada vez más perros con abrigo y menos niños. ¿Qué sociedad estamos construyendo? No podemos seguir este camino ni aceptar malas leyes como la que quieren aprobar del aborto, que profundiza en todos los males precedentes", aseveran.

Además, las asociaciones critican en el manifiesto que la reforma de la ley del aborto permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin el permiso paterno, que elimina el periodo de reflexión de tres días y la entrega de información sobre las alternativas.

"Como es común en las leyes de este Gobierno, se ataca la patria potestad impidiendo toda autoridad de los padres hacia sus hijos. Necesitan un permiso paterno para ir de excursión pero no para abortar. ¿Qué persona razonable puede entender eso?", se preguntan.

También exigen la derogación de la ley de eutanasia, que consideran una "atrocidad" y el acceso por parte de todos los ciudadanos a los cuidados paliativos. "¿Qué hipócrita libertad es esta que da a escoger entre morir sufriendo o que te maten?", plantean.

Los médicos recurren más a la objeción

Igualmente, exigen que no se haga un "señalamiento" de los médicos que sean objetores. En esta línea, la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, Luisa González, ha alertado de que los médicos tienen que recurrir "cada vez más" y "con demasiada frecuencia" a la objeción de conciencia.

"En los últimos dos años, los médicos hemos sido colonizados por una avalancha de leyes que contravienen a nuestros principios profesionales", ha advertido Luisa González.

En este sentido, ha pedido que a la hora de diseñar este tipo de normas se tenga en cuenta el criterio científico. "Ayudar a arrancar un hijo del vientre de su madre, dejar sola y sin alternativas al aborto a una paciente adolescente, asistir un suicidio o hacer una resignación de sexo en menores no es ecológico, no es humano y les aseguro que no es medicina", ha remarcado la vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.

En el acto también ha intervenido la presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, quien ha señalado que hablan con frecuencia con partidos políticos de todo signo para animarles a enarbolar la bandera de la defensa de la vida como algo "progresista".

Por su parte, la directora del Instituto CEU de Estudios de la Familia, Carmen Fernández de la Cigoña, ha afirmado que "muchas mujeres no se sienten en absoluto representadas por el Ministerio de Igualdad", entre ellas, según ha advertido, "las cientos de miles de niñas que no llegan a nacer".

En cuanto a las medidas que se deben de tomar para fomentar la natalidad, el presidente del Foro de la Familia, Ignacio García Juliá, ha señalado que "no es un problema económico" sino un "problema más profundo, de compromiso personal" y, por ello, ha instado a visibilizar la maternidad como algo positivo también en los anuncios y en las series de televisión.