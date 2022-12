En qué comunidades será festivo el lunes 2 de enero: el calendario laboral de 2023

Hay una cosa mejor que empezar el año con un día de fiesta; comenzarlo con dos. Es lo que ocurre en Aragón y en buena parte de España, gracias a la medida que traslada el festivo de Año Nuevo al lunes 2, por ser domingo el día del festivo original. Ese 1 de enero que se recibe con tanta energía en las primeras horas y del que luego parecen habernos robado muchas partes, tendrá en 2023 su particular día de descanso posterior. Y es que muchos se despiertan con la 'Marcha Radetzky' en La 1, y ese auditorio de Viena aplaudiendo al ritmo que marca la batuta del director; otros lo hacen con los saltos de esquí de Garmisch, y hay quien alarga el descanso hasta bien entrada la tarde. Esta medida, no obstante no se extiende a todo el territorio español.

Las comunidades en las que será festivo el próximo lunes, 2 de enero, serán Aragón, Andalucía, Castilla y León, Murcia y Asturias. El 6 de enero, día de Reyes, es festivo en todo el territorio español.

Los festivos nacional no sustituibles en toda España son:



7 de abril , Viernes Santo

, Viernes Santo 1 de mayo, lunes, Fiestas del Trabajo

lunes, Fiestas del Trabajo 15 de agosto , martes, Asunción de la Virgen

, martes, Asunción de la Virgen 12 de octubre , jueves, Fiesta Nacional de España

, jueves, Fiesta Nacional de España 1 de noviembre , miércoles, Todos los Santos

, miércoles, Todos los Santos 6 de diciembre , miércoles, Día de la Constitución Española,

, miércoles, Día de la Constitución Española, 8 de diciembre , viernes, Inmaculada Concepción

, viernes, Inmaculada Concepción 25 de diciembre, lunes, Natividad del Señor.

Las fiestas nacionales respecto de las que no se ha ejercido la facultad de sustitución: