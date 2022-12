La peculiar felicitación del alcalde de Orense emulando a Chuck Norris

El alcalde municipal de Orense, Gonzalo Pérez Jácome, sigue sin dejar a nadie indiferente y este viernes ha compartido en sus redes sociales una singular felicitación navideña a los ourensanos, en el que sustituye emulando a Chuck Norris, en la escena en la que se le ve abriendo sus piernas entre dos aviones y una torre de personas creando un simbólico árbol de Navidad.

En el llamativo mensaje difundido a través de su redes sociales, reivindica que "un buen regidor debe tener altura de miras".

"Un buen líder no solo debe hacer las cosas correctamente, un buen líder debe hacer lo correcto, un buen regidor no debe solo luchar por ir siempre hacia arriba, debe tener altura de miras, un buen alcalde no solo debe llevar el peso del ayuntamiento, debe dar alas a sus mujeres y hombres", indica el alcalde en el vídeo.

Añade además en el vídeo un mensaje de "Feliz Navidad y un próspero 2023 a todo Orense".

🤷🏼‍♂️Actualizando y tuneando un "viejo" vídeo.



Feliz Navidad y próspero 2023 a todas las personas de buena voluntad😝 pic.twitter.com/EjZmDmti0J — Gonzalo Pérez Jácome -Alcalde de Ourense- (@gonzalojacome) December 23, 2022

Como habían hecho antes Van Damme y Chuck Norris, el vídeo concluye con una imagen del regidor cargando sobre su cabeza una pirámide de 11 hombres, que representaban la figura de un árbol de Navidad con luces navideñas.

Jácome sigue dando de que hablar en estas fechas. El día anterior compartió en sus redes sociales que se quedó a un número de ganar el Gordo de Navidad mientras exhibía un décimo que tenía el número 05.480.